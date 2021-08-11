‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin ikinci fragmanı bugün yayınlandı: Eren'in şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

İLK GÖRDÜĞÜM ZAMAN KENDİ OĞLUM ZANNETTİM <br> <br> Anne Ayşe Bülbül de, Rahman Beşel’i ilk gördüğünde Eren’e benzettiğini vurgulayarak, Benim oğluma çok benziyor. İlk gördüğüm zaman kendi oğlum zannettim. Bir hayal bir rüya gibi geldi bana. Bambaşka bir duygu bu. Oğlumun hayatını şimdi o canlandıracak. Oğlum o kadar çok benziyor ki oğlumun kokusunu oğlumun kurduğu hayalleri onda hissediyorum. Oğlum gibi olamaz tabii hiç kimse ama oğlunun sıcaklığını onda hissediyorum bu role de çok yakıştı. Çekilen filmi merakla bekliyorum. Tabii biraz zor olacak benim için. Eren’in yaşadığı zorlukları hayat hikayesini bir daha göreceğim. Ama benim oğlumu unutmadıkları için, tekrar alıp canlandırdıkları için herkese çok teşekkür ederim ifadelerini kullandı.