Kiyarüstemi’nin dünyasına yolculuk

Kitap önsöz sonrasında direkt olarak sorularla başlamıyor. Kiyarüstemi’nin kaleminden çıkan “Önce İmge Vardı” ve “Hayatımın En Etkili Filmi” başlıklı iki yazı karşılıyor. Fotoğrafla, sinemayla, dünyayla kurduğu ilişkinin ilk adımlarıyla Kiyarüstemi dünyasına giriyoruz. 76 yıllık ömrünün son demlerinde gerçekleşen bir dizi söyleşi çocukluk döneminden başlıyor. Anne ve babasıyla olan ilişkide babasının istikrarlı duruşunu her daim hatırladığını belirtiyor. Annesininse ilk olarak en baş kendini düşündüğünü, sonra onları düşündüğünü ekliyor. Bencilce gelen bu davranışın arka planını ise ilerleyen yıllarda anladığını dile getiriyor. Kardeşleriyle olan ilişkisinin ev merkezli olduğunu ekliyor. Bu durumun sebebi de anne ve basının seçimiymiş. Kiyarüstemi çocukluk döneminde kendisinin sürekli bir şeylerle uğraşarak geçtiğini hatırladığını belirtiyor. “Kardeşlerime göre ben huzursuz bir çocuktum.” diyor Kiyarüstemi. Bu huzursuzluğun onu her daim dinç ve planlı yaptığını da ekliyor. Okul zamanında ise daha çok yalnız olduğunu ve bu yalnızlığı bir inziva hâli olarak nitelendiriyor. Çocuk Kiyarüstemi’nin dünyasını okudukça bir yönetmenin yönetmen olma yolculuğunun arka planıda belli oluyor. Behran İlkokulu, Cem Lisesi ve Aydın Ağaşlı isimleri onun eğitim döneminde öne çıkan kurumlar ve isimler oluyor. Sâveci’nin sorularıyla Kiyarüstemi’nin hayatı adım adım bir yere doğru gidiyor. Sâveci sorularında inatçı bir tutum sergiliyor. Eksenin, çerçevenin kaymasına bir an olsun izin vermiyor. Bu tarzıda söyleşinin ritminin bozulmamasını sağlıyor.