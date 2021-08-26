Hayat Konuşarak şah damar ameliyatı oldu 71 yaşındaki hastanın damarında yüzde 80 daralma vardı
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Konuşarak şah damar ameliyatı oldu: 71 yaşındaki hastanın damarında yüzde 80 daralma vardı

Antalya’da, şah damarında yüzde 80 daralma oluşan Recep Cirit (71), bilinci açık olarak ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Cirit, "Ameliyatı konuşarak oldum. Ameliyat esnasında ağrım olup olmadığını sık sık sordular. Uyumamamı söylediler. Ben de uyumadım. Ameliyatta her şeyi duydum. Hocam sordukça ben de cevap verdim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Konuşarak şah damar ameliyatı oldu: 71 yaşındaki hastanın damarında yüzde 80 daralma vardı
Recep Cirit

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde yaşayan Recep Cirit, kahvede oturduğu sırada kolunda uyuşma hissetti. Isparta'da bir hastaneye başvuran Cirit, beynine pıhtı atması sebebiyle tedavi gördü. 7 günlük tedavinin ardından şah damarında yüzde 80 oranında daralma olduğu anlaşılan Cirit, Medikal Park Antalya Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Okutan'a başvurarak muayene oldu. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Recep Cirit'e, şah damarındaki bölge uyuşturularak bilinci açık bir şekilde Karotis (şah damarı) Arter Ameliyatı yapıldı. Ameliyat sırasında verilen tüm sorulara cevap verebilen Recep Cirit, tüm rahatsızlıklarından kurtuldu.

'AMELİYATTA HER ŞEYİ DUYDUM'

Recep Cirit, “Hocam bilincim açık ameliyat yapacaklarını söyledi. Ameliyatı konuşarak oldum. Ameliyat esnasında ağrım olup olmadığını sık sık sordular. Uyumamamı söylediler. Ben de uyumadım. Ameliyatta her şeyi duydum. Hocam sordukça ben de cevap verdim. Bayıltmadan ameliyatımı yaptı. Allah'a şükür sağlığım yerinde. Herhangi bir şikâyetim yok iyiyim" dedi.

Konuşarak beyin ameliyatı oldu
HAYAT
Konuşarak beyin ameliyatı oldu

KALP HASTALARININ YÜZDE 20'SİNDE DAMAR TIKANIKLIĞI

Prof. Dr. Hüseyin Okutan, Recep Cirit'in Karotis Arter hastası olduğunu anlattı ve hastalık hakkında bilgi verdi. Şah damarının beyni besleyen ana damarlar olduğunu belirten Prof. Dr. Okutan, “Şah damarındaki darlıklar çok önemli. Tamamen daralması nedeniyle beynin bir bölümünde hasara yol açabiliyor ve hastada felç oluşuyor. Kolunun, bacağının tutmaması, görememesi, konuşamaması gibi fonksiyonlarda bozukluk olabiliyor. Daha çok 40 yaş üstünde ve damar sertliği olan hastalarda görüyoruz. Kalp hastalarının yüzde 20'sinde boyun damarlarında, şah damarlarında bu durum mevcut" diye konuştu.

40 YAŞ ÜSTÜNDE DAMAR TIKANIKLIĞINA DİKKAT

40 yaş üstündeki kişilerin ultrasonla boyun damarlarını kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Okutan, “Eğer damarlarda darlık varsa ve yüzde 60- 70'in üzerindeyse, mutlaka müdahale etmek lazım. Müdahale ilaçlı tedavi kullanıyoruz veya bazı durumlarda balon stend takıyoruz ve sıklıkla da ameliyat yapıyoruz" dedi.
'FELÇ RİSKİ SIFIRA İNDİ'
Recep Cirit'in şah damarındaki bölgeyi uyuşturarak uyanık bir şekilde ameliyatı yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi:

  • “Hastayla konuşarak ameliyat ettik. 2,5- 3 santim kesikle bu ameliyatı yaptık. Ameliyat esnasında komplikasyon olabiliyor. Bu nedenle anestezi doktoru sürekli hastayla konuşup, kolunu oynatmasını, dilini çıkarmasını, gözünü açıp kapatmasını istiyor. Hastada ameliyat esnasında herhangi bir bozukluk olup olmadığını anlıyoruz. Hasta uyanık olduğu için kısa sürede ayağa kalkıp yürüyor. Servise alıyoruz, ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Bu önemli ve ağır bir ameliyat. Yaşam kalitesi artıyor. Taburcu olduktan sonra boynuna travma almamasını ve o bölgeyi korumasını söylüyoruz. Bir hafta sonra rutin kontrollerine gelebiliyorlar. Normal hayatına dönebiliyorlar ve böylece felç riski sıfıra düşmüş oluyor."

Doktorlar yaşamaz dedi, 15 ameliyat oldu, mucizeyi gerçekleştirdi: Şimdi hastalara o moral veriyor
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Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014 tarihinde, bir otomobilin çarptığı yayanın fırlayarak, kendisine çarpması sonucu düşüp, başını kaldırıma vurdu. Karakuş, ağır yaralandı.
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Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, yoğun bakım servisinde 17 gün tedavi gördü. 7 ay boyunca hastanede tedavisi süren Karakuş'un bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. 15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini tamamladı.
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Doktorların yaşaması için yüzde 5 ihtimali olduğunu, yaşasa bile felçli kalabileceğini belirttiği Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. Karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor diyen Karakuş, şimdi çalıştığı memleketi Muğla'daki bir özel hastanede psikolog olarak hizmet veriyor ve hastalarına inanılırsa başarılabileceğini anlatıyor.
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'un kızı Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri DHA'ya anlattı, Yaşadığım kaza sonrası gözlerimi açtığımda hastaneydim. Hastaneye kaldırıldığımda ölümle yüzleştiğimi söylediler, sonrasında yüzde 5 yaşama ihtimali vermişler. Ailemin ve doktorların desteğiyle ve beni sevenlerin duaları ile bu süreci atlattık. Bu kritik süreci atlatırken kendimde bir şeyler yapmaya çalıştım, Yoğun bakımdan çıktıktan sonra bilincim yerine geldi. Ancak, 2 ay konuşamadım. Konuşmaya başladığımda ise tekrar okula gitmek istediğimi söylemişim dedi.
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Okula başladığımda tama olarak hafızam yerine gelmemişti, öyle ki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi tanıyamıyordum diyen Karakuş, şöyle devam etti: O süreçte, beni okula annem bırakıyordu. Teneffüslerde annemi arayıp, 'Beni sınıfa götürür müsün, sınıfımı bulamıyorum' diyordum. Ders sırasında, bana bakan arkadaşım olduğunda, 'Sen kimsin, neden bakıyorsun' diye sorduğum oluyordu. Bu zorlu süreçte hafızam iyi olmamasına rağmen derslerimde başarılı idim. Bu hocalarımın dikkatinden kaçmadı. Onlara günde 5 vakit ders çalıştığımı söylüyordum.
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Gerçekten de yapıyordum bunu. Derste hocanın anlattıklarını kayıt cihazına kaydediyordum. Eve döndüğümde, bu ses kaydından notlar çıkarıyordum. Çıkardığım notları okuyup, bu defa kendi sesimi kaydediyordum. Gece yatınca da kulaklıkla o notları dinliyordum. Öyle ki ertesi sabah okula gitmek için hazırlık yaptığımda anneme 'Günaydın' bilye demeden ezberlediğim konuları anlatıyordum. Hayata okulumla tutundum, ailem ve arkadaşlarımın yanına dönünce kendime geldim.
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Yaşadığı kaza sonrası 15 beyin ameliyatı geçirdiğini hatırlatan Karakuş, En son 2 yıl önce kolay bir ameliyatım oldu. İlk etapta geçirdiğim ameliyatlar çok sıkıntılıydı zor bir süreç atlattım. Bazı ameliyatlar saatlerce sürdü. Hazırlıklarını sürdürdüğüm bir kitap çalışmam var, orada bu yaşadığım deneyimlerle ilgili tavsiyelerde bulundum. Kitabın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. Nasıl ki çayın demlenmesi için bekliyorsak ben de kitabımı çıkarmak için o vakti bekliyorum.
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Yıllar geçtikçe kendimi daha da toparlıyorum ve kitabıma daha fazla vakit harcıyorum. Hayatımda önemli bir yeri olan ve felçli iken tedavi gördüğüm bu hastanede işe başladım ve bugün burada tedavi gören hastaları ziyaret edip, moral veriyorum. Onlara kendimi anlatıp, 'Teyze, bana bir şey olmadıysa sana hiçbir şey olmaz' diyerek, moral vermeye çalışıyorum. Empati kurabilmek kolay değil. Hastalananlar, 'Damdan düşen anlar' diyor. Kısacası karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor.
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Eskiden bu kadar memleketimi sevmezdim ama İstanbul'da o zorlukları yaşadıktan sonra Muğla'da cennette olduğumu düşündüm. Kaza sonrasında 2 yıllık bir eğitimim kalmıştı, biraz zor oldu ama bitti. Ailem her zaman yanımda oldu. Annem bu kazadan sonra yanıma taşındı dedi.
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Doktorlar yaşamaz dedi, 15 ameliyat oldu, mucizeyi gerçekleştirdi: Şimdi hastalara o moral veriyor
İstanbul'da, geçirdiği kazanın ardından 15 beyin ameliyatı geçiren ve 'Doktorların yüzde 5 yaşama ihtimali var, yaşasa bile felçli kalır' dediği 25 yaşındaki Özge Karakuş, azmiyle hayata tutundu. Felçli iken tedavi gördüğü memleketi Muğla'daki hastanede bir süre önce psikolog olarak işe başlayan Karakuş, kendi yaşadıklarını hastalarına örnek gösterip, 'İnanılırsa başarılabileceğini' anlatıyor.

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