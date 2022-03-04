​Kuver açmazı: Faturalara yansıtılan yüksek kuver ücretleri tepki çekiyor

Restoran ve kafelerde menüde belirtilmeden alınan kuver ve servis ücretleri vatandaşlardan büyük tepki çekiyor. Müşteri gelmeden önce masaya örtülen örtü, konulan tabak, kaşık, çatal, bardak gibi malzemelerin kullanım bedeli olan kuver ve garsonların servisi için alınan hizmet bedelleri günden güne artıyor.

Yemek fiyatlarındaki artışın yanı sıra kuver ve hizmet bedellerinin 50 ila 110 lira olması, vatandaşları rahatsız ediyor. Menüdeki fiyatlar belirlenirken, elektrik, su, vergi, malzeme, çalışan maaşları, kira gibi giderlerin de göz önünde bulundurulduğuna dikkat çeken müşteriler, “Bu şekilde olduğu halde kuver ve servis bedeli alınması hiç adil değil” diyor.

TAMAMEN FIRSATÇILIK

O müşterilerden biri rahatsızlığını şöyle dile getiriyor: “Gittiğim restoranlarda yemeklere ek olarak kuver ve servis bedellerinin alınmasına hayret ediyorum. Yemekler zaten pahalı bir de üstüne kuver ve servis bedellerinin alınması çok saçma. Ayda yılda bir gittiğimiz restoranların bu şekilde havadan para almaları tamamen fırsatçılık. İçmediğim suyun ücretini ödemek zorunda kalıyorum.”

BOŞ TABAĞA 30 LİRA!

Bir başka müşteri ise arkadaşının doğum günü için gittikleri bir mekanda yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Küçük bir pasta aldık, kişi başı servis bedeline 30 TL istediler. Tabak ve çatal ücretine alınan bedel 30 lira olur mu? Bu ücretin çok fazla olduğunu söylediğimizde, yapacak bir şey yok biz böyle fiyatlandırma yapıyoruz, dediler. İnsanları bu bedelleri ödemeye zorunlu tutuyorlar.”

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Müşteri de haklı işletmeci de haklı