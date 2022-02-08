Kafeler ısıtıcılardan ücret almaya başladı: Saati 3 lira ile 15 lira arasında değişiyor

Metrekaresi küçük kafe ve restoranlar artan maliyetler nedeniyle açılış ücreti sistemine geçiş yaptı. Artan gıda, kira, enerji ve işçi maliyetleriyle beraber bazı restoran ve kafeler yeni sistemlere başvurmaya başladı.

İstanbul’un bazı semtlerinde metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler müşterilerden 30-40 TL’nin altında kabul etmiyor. Öyle ki restoranların yoğun saatlerinde öğle ve akşam saatlerinde çay-kahve servisi yapılmıyor. Dışarda oturmak isteyen müşterilerden ise saatlik 3 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep ediliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin hedef kitleleri doğrultusunda ayakta kalmak amaçlı bu sisteme başvurduklarını söyledi. Bingöl sözlerine şöyle devam etti; “Sektörümüz bu restoranlardaki ücretlendirmeyle ilgili haksızca eleştirildi. Her işletmenin kendine göre bir hedef kitlesi vardır. Bu tür sistemi uygulayan işletmeler kendi müşteri potansiyeline göre doğru bir sistem uyguluyor. Çoğu sektörde alanda lüks, orta ve düşük gibi seçme alternatifleri var.”

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“Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünyada yaşanan gıda kıtlığı, enerji kıtlığı bizlere de yansıyor ve etkileniyoruz. Artan maliyetler nedeniyle zarar etmemek için bu sisteme başvuruyorlar. Mantık şöyle işliyor, restoranıma geliyorsan bana baştan 30-40 TL vereceksin, sonra oturacaksın. Ben buna saygı duyuyorum, istemeyen müşteri buraya gitmeyebilir.”

“Kuver sistemi zaten vardı”

Kuver sisteminin geçmişten günümüze çoğu restoranda zaten uygulandığını söyleyen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, ”Birçok işletmede zaten kuver sistemi var. Bu sistem zaten çoğu yerde uygulanıyordu. İşletmelere 30-200 bin TL arası elektrik faturaları geliyor. İşletmenin amacı hem müşteriyi memnun etmek, hem de kâr etmek. Kuver sistemiyle geçmişte bu daha düşük fiyatlamalarla alınıyordu. Şimdi maliyetler artınca bu fiyatlar da yükseldi." diye konuştu.

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"Önümüzdeki dönemde orta gelire uygun restoran kalmayacak"

Sektörde orta gelir bütçesine uygun restoran ve kafe kalmayacağını ifade eden Bingöl, “Sektörümüzde tarihte görülmemiş bir ayrışım olacak. Sadece lüks segment ve alt segment kalacak ve orta segment ortadan kalkacak. Burada da müşteri kendi bütçesine ve kurallarına göre olan işletmelere gidecek” dedi.

"Küçük işletmeler ayakta kalmak için bu sisteme başvuruyor"

Happy Moon's Group Yönetim Kurulu Başkani Hüseyin Aymutlu, “Bazı küçük işletmelerin böyle bir sisteme başvurmalarını normal karşılıyorum. Şu anki maliyetlerden gidersek bunu bir çıkış noktası olarak düşünmüş olabilirler. Bu aslında müşteriyi kaybetmek demek ama buna bile ihtiyaç duyuyor bazı kafe ve restoranlar. İşletmenin metrekarelerinden dolayı işletmenin ayakta kalabilmesi için bir seçenek olarak görüyorlar. Maliyetlerin artması ve bunun menülere yansıması müşterileri kırmızı et yemeğinden tavuk ürünlerine yöneltmiş olabilir. Ama yine de ciroda yansıması ağırlık anlamında pek bir şey değiştirmiyor.“ dedi.

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Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise, “Büyük restoranların bu artan maliyetleri bu şekilde müşterilerimize yansıtma gibi bir durumumuz yok. Ama küçük işletmelerde artan maliyetler restoranları bunu yapmaya itmiş olabilir. Tabii ki akşam ve öğle saatine denk gelen saatlerde işletmeyi kapatmayı istemiyor olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 8 Kafede oturmaya devam etmek içinse yarım saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor.<br><br> Haber Global'in gündeme taşıdığı uygulamayı İstanbul'da bazı kafe ve lokantalar devreye soktu. Restoran ve kafeler saat ve fiyat sınırlaması getirdi. Bir kafede ilk sipariş şartı en az 30 lira olarak belirlendi. Kafede oturmaya devam etmek içinse 6 saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor. İstanbul'daki bazı kafe ve restoranlar tarafından başlatılan bu uygulama tepki çekti. Müşterilerin az para vererek kafede daha fazla vakit geçirmesini önlemek isteyen bazı restoran sahipleri, ilk siparişe 30 TL şartı koydu. Fakat restoran sahipleri bunun sadece bir hatırlatma olduğunu söylüyor.<br><br> Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşanıyor. İstanbul'da bazı restoran ve kafe sahiplerinin hayata geçirdiği uygulama ise tepki çekti.<br><br> Restoran ve kafe sahipleri, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma amacıyla ilk sipariş için 30 TL şartı koydu. Masalara bırakılan notlarda \"Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir\" yazıldı.<br><br> Ancak vatandaşlar bunun psikolojik baskı olduğunu belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Kafe sahipleri, ikinci siparişi vermeden saatlerce oturanlara hatırlatma yaptıklarını ve kronometre tutmadıklarını belirtti. Kafelerde ilk siparişe 30 TL şartı: Artık bir kahve içip saatlerce oturmak yok İstanbul'daki bazı kafe ve restoranlar tarafından başlatılan yeni uygulama tepki çekti. Müşterilerin az para vererek kafede daha fazla vakit geçirmesini önlemek isteyen bazı restoran sahipleri, ilk siparişe 30 TL şartı koydu. Ayrıca 6 saat içerisinde ikinci sipariş de zorunlu hale getirildi. Fakat restoran sahipleri bunun sadece bir hatırlatma olduğunu söylüyor.



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