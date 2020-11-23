Mali'de aralarında yeni keşfedilen belgelerin olduğu 700 bin yazma eser koruma altına alındı

Yaklaşık 1 milyon el yazması, yangınların, böceklerin ve yağma gibi gerçek ve mevcut tehlikelere karşı Gine ve Gana'nın kuzeyinden Akdeniz kıyılarına kadar bulunan bölgede hayatta kalmayı başardı.

Afrika tarihi ile ilgili birçok yazar, yakın zamana kadar Afrika toplumlarının herhangi bir yazı geleneğine sahip olduğuna inanmıyordu.

Bu fikir, eski el yazması koleksiyonlarının yeniden keşfedilmesinden bu yana yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Tespit edilen yeni eserler milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar uzanıyor.

8 farklı dilde binlerce belge

Bugün Etiyopya'da bulunan Timbuktu kütüphanelerinde yaklaşık 250 bin eski el yazması mevcut. Ayrıca, Mısır'ın güneyindeki Qasr Ibrim bölgesinde, ortaçağ Sudan imparatorluğu Makuria'dan en az sekiz farklı dilde yazılmış binlerce belge çıkarıldı.

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The African History'de yer alan haberde, Batı Afrika şehirleri Chinguetti, Walata, Oudane, Kano ve Agadez'de, binlerce eski el yazması benzer şekilde hayatta kaldığı tespit edildi.

Timbuktu'da yaşayan yerel kabileler ve kurumlar hala 60'ın üzerinde kütüphaneye sahip. Ve bunların bir kısmı şehirdeki kargaşanın yanı sıra, doğanın tahribatından kurtulan koleksiyonlar. 1979 yılında kurulan ve adını Afrika'nın en büyüğü olarak kabul edilen 16'ıncı ve17'inci yüzyılın ünlü aliminden alan Ahmed Baba Enstitüsü bunun gerçek bir örneği.

Bugün, enstitü çatısı altında sürekli incelenen kataloglanmış ve saklanmış sadece otuz bin kadar el yazması var. Kuraklık dahil iklimsel etkiler nedeniyle birçok metin kayboldu.

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Sonuç olarak, birçok aile hala araştırmacıların bölgeye girişine izin vermeyi reddediyor.

OYNAT 03:13 Osmanlı'nın Kuzey Afrika hâkimiyetinden geriye kalan en büyük mirası: Kuloğlu Osmanlı Devleti'nin 400 yıllık Kuzey Afrika hâkimiyetinden geriye kalan en büyük mirasının başında gelen Kuloğuları, Türkçe konuşamasalar da Türk varlığının en büyük temsilciliğini üstlenmiş durumda. Libya'da tam 13 aşiret kendini 'Kuloğlu' alarak tanımlıyor. BiP'te paylaş

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İslami eserlerden tapulara kadar birçok alanda belge mevcut

Kuranlar, hadis koleksiyonları, tasavvuf metinleri ve ibadet metinleri, Maliki İslam hukuku okulunun faaliyetleri, dilbilgisi, matematik ve astronomi metinleri, bölgedeki sözleşmeler, yorumlar, tarihi kayıtlar, şiirler ve marjinal notlar dahil olmak üzere, oldukça zengin bir tarihsel kanıt niteliğinde.

Sebebi her ne olursa olsun el yazmaları büyük ilgi görüyor. Örneğin, şu ana kadar telif hakkı talebinde bulunanların 'el yazılarından hareketle' köle sınıfından olduğu tespit edildi

Bazı belgelerin, bir ailenin diğeriyle acımasız ilişkilerini de açığa çıkardığı oldu. Eserler, uzun zaman önce yaşanan ancak bu gün hala bir anlamı olan olaylara da ışık tutuyor. Tartışmalı arazi ve mülk meseleleri gibi.

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OYNAT 07:50 Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerliliğini koruyor Filistin konusunda son yılların en detaylı ve kapsamlı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve ekibinin hazırladığı Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası'nın (1516-1917) editörü Dr. Bekir Cantemir, bu uzun ve sıradışı ama bir o kadar da faydalı olan süreci Yeni Şafak'a anlattı. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde yayınlanan eserin 18 ve 19'uncu yüzyıla ait Osmanlı tapu kayıtlarından derlendiğine dikkat çeken Cantemir, Osmanlı Filistini tapu çalışmalarında önemli bir altlık oluşturduğunu belirtiyor. Cantemir, çalışmalar sayesinde sıradan bir insanın, Osmanlı coğrafyasında eski tapuları olan kişilerin dedelerinin tapularının günümüzdeki yerlerine bulmakla ilgili bir çalışma zemini hazırlandığını belirtiyor. BiP'te paylaş

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Fransa dil sömürgesiyle belgelere yabancı bıraktı

Bunlar, bu el yazmalarının neden günümüzde son derece önemli olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü bu nadide el yazmalarına sahip olanların çoğu, sömürgeciler tarafından ülkeleri işgal ettiğinde onları korumak için türlü yollara başvurdu, hatta bazıları koruma amaçlı eserleri gömdü.

Yanı sıra, sömürgeciler tarafından Fransızca zorla bölgenin dili ve öğretimi olarak tanıtıldı, bu da pek çok mal sahibinin el yazmalarını orijinal olarak yazıldıkları dillerde okuma ve anlama becerilerini kaybetmesine sebep oldu.

Sonuç olarak 1985'e kadar bölgenin akademik gelişimi engellendi. Bu da yeni bulunan el yazmalarının kapsamını tam olarak anlamanın uzun zaman alacağı anlamına geliyor.