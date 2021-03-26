​Modern asrın önde gelen tefsir âlimi: Muhammed Ali es-Sabuni

Bir hafta önce ebediyete uğurladığımız ve uzun yıllar Yalova’da ikamet etmiş Suriyeli İslam alimi Muhammed Ali es-Sabuni hocayı, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alican Dağdeviren’le konuştuk.

Muhammed Ali Sabuni hocamız, son devrin büyük âlimlerindendi. İslami ilimlerin pek çok alanında eserler verdi, ancak biz onu daha çok müfessir kişiliğiyle tanıyoruz. Hocanın yaptığı ilmi çalışmalar nelerdi?

Prof. Dr. Muhammed Ali Sâbûnî’yi asrın tefsir âlimi, fıkıh ve hadis alanında değerli çalışmaları olan bir akademisyen olarak tanıyoruz. İslami ilimlerin birçok alanında telif, ihtisar ve edisyon kritik niteliğinde elliye yakın eser vermiştir. Ancak eserlerinin çoğunluğunun Kur’ân ilimleri ve tefsir ile ilgili olduğunu ve asrımızda tefsir alanında en çok eser veren bir âlim olduğunu söyleyebiliriz.

REKLAM

HAYAT Salgında dua ve şükür arttı

İslam dünyasında Muhammed Ali es-Sabuni denince akla gelen ilk eser şüphesiz Savetü’t-Tefasir. Tefsirlerin Özü manasına gelen bu kıymetli eser hemen her Müslümanın kitaplığında yer almıştır. Bu tefsiri kısaca tanıtıp bu kadar ilgi görmesinin sebebini bizimle paylaşabilir misiniz?

Safvetu’t-Tefâsîr, isimli tefsir, Sâbûnînin en çok tanınan eseridir. Müfessirin, Arapça orijinali üç ciltten oluşan bu eseri; Türkçe, İngilizce, Rusça, Pakistan dili, Urduca ve Endonezya dili gibi birçok dünya diline tercüme edilmiştir. Bu eser ülkemiz de dâhil, birçok ülkede üniversite düzeyinde ders kitabı olarak okutulan kıymetli bir akademik çalışma olması yanında tercümeleriyle de geniş kitlelere Kur’an mesajını ulaştıran önemli bir tefsirdir.

REKLAM

Müfessirin bu eseri; yeni bir metot, kolay, anlaşılır bir üslup ve hayranlık uyandıran ifade tarzıyla; zengin ve ihtiyaca cevap veren içeriğiyle elden ele dolaşan, Kur’an-ı Kerim’in tamamının ele alındığı önemli bir tefsirdir. Ayetleri; günümüz problemlerine bakan yönleri, birbirleri ile olan anlam ilişkileri, dilbilime ait izahları, edebi yaklaşımları, ilahi mesajdan çıkarılacak dersleri, nükteleri ve orijinal tespitleriyle açıklaması, elden ele dolaşan bu tefsirin başlıca özelliklerindendir.

Siz hocayı ziyaret etme fırsatına sahip oldunuz? Hocadan dinlediğiniz özel hatıralar oldu mu?