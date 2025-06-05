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‘Moka United’ın üst düzey atamaları gerçekleştirildi

‘Moka United’ın üst düzey atamaları gerçekleştirildi

11:005/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mehmet Emre Timurkan Yönetim Kurulu Başkanı, Yalçın Sezen, Serdar Başoğlu, Volkan Ünlüel, Hasan Cahit Çınar, Sezgin Lüle, Nurullah Battal ve İlker Sözdinler ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.
Mehmet Emre Timurkan Yönetim Kurulu Başkanı, Yalçın Sezen, Serdar Başoğlu, Volkan Ünlüel, Hasan Cahit Çınar, Sezgin Lüle, Nurullah Battal ve İlker Sözdinler ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Resmi onayların ardından birleşme süreci tamamlanan United Payment ve Moka’nın yeni ismi ‘Moka United', Yönetim Kurulu Başkanı da Mehmet Emre Timurkan oldu. Genel Müdürlük görevine ise Halim Memiş atandı.

Türkiye’nin önde gelen iki fintek devi Moka ve United Payment, ‘Moka United’ adı altında birleşti. Bu birleşme, gücünü Türkiye’den alan global fintek yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını araladı. Birleşme ile İngiltere ve Avrupa’dan Türk Cumhuriyetlerine, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada; ödeme hizmetlerinin ve finansal teknolojilerin öncüsü olma yolunda önemli bir adım atıldı.

Moka United: Yeni isim, yeni başlangıç

Resmi onayların ardından birleşme süreci tamamlanan ve ‘Moka United’ ismini alan yeni şirketin Genel Müdürü bankacılık ve finansal teknolojiler alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip Halim Memiş oldu. Moka United’ın Genel Kurul Toplantısı’nın ardından Yönetim Kurulu da belirlendi. Buna göre Mehmet Emre Timurkan Yönetim Kurulu Başkanı, Yalçın Sezen, Serdar Başoğlu, Volkan Ünlüel, Hasan Cahit Çınar, Sezgin Lüle, Nurullah Battal ve İlker Sözdinler ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Global fintek hedefi küresel rekabette fark oluşturmak

Moka United Genel Müdürü Halim Memiş, birleşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Moka United olarak, Türkiye’deki ödeme sistemleri alanındaki deneyimlerimizi uluslararası alanda daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. İngiltere ve Avrupa pazarlarında büyürken, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada dijital bankacılıkta sinerji oluşturacak bir yapı kurduk. Bu alanda küresel rekabette fark oluşturarak uluslararası ölçekte güçlü bir fintek markası olmayı hedefliyoruz.”

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