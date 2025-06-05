‘Moka United’ın üst düzey atamaları gerçekleştirildi

“Moka United olarak, Türkiye’deki ödeme sistemleri alanındaki deneyimlerimizi uluslararası alanda daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. İngiltere ve Avrupa pazarlarında büyürken, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada dijital bankacılıkta sinerji oluşturacak bir yapı kurduk. Bu alanda küresel rekabette fark oluşturarak uluslararası ölçekte güçlü bir fintek markası olmayı hedefliyoruz.”