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Muzlu krep tarifi: Muzlu krep nasıl yapılır?

Enfes bir krep tarifi: Muzlu krep

Pazar günleri yataktan krep kokularıyla kim kalkmak istemez ki? Bugün tarifimizi bununla açıyoruz. Harika bir krep tarifiyle karşınızdayız? Peki muzlu krep tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarif sizlerle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pratik krep.
Pratik krep.

Herkesin severek yediği bir tarif bu muzlu krep: İsterseniz bir çok şekilde de sunum yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kolaylıklar...

Krep.

Krem tarifi için malzemeler

Krep İçin

1 Ve 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Süt

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Un

1 Adet Yumurta

Servis Malzemeleri

1 Adet Dilimlenmiş Muz

Arzu Edilen Kadar Kakaolu Fındık Kreması

Arzu Edilen Kadar File Fındık

Arzu Edilen Kadar File Fıstık

Krep.

Krem yapılışı

Krep malzemelerini karıştırma kabına alın, pürüz kalmayacak şekilde çırpın. Kızdırdığınız tavayı iyice yağlayın. Birer kepçe paylaştırın ve arkalı önlü pişirin. Krepten külah yapın. Muz dilimlerini yerleştirin, fındık ve fıstığı serpin. Çikolatayı da yayın, servise hazırdır.

Krep.

Muzlu krep kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan muzlu krep 10 dakikada pişer.

Muzlu krep tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan muzlu krep tarifinin kalorisi 195,4.

Muzlu krep yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Muzlu krep için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6,25 lira.

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