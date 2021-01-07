Enfes bir krep tarifi: Muzlu krep

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Düzce'de tavuk kümesinde üretilen bu mantar altından pahalı

Uzakdoğuda yaklaşık 2 bin yıldır alternatif tıp tedavisinde kullanılan ve kilosu 3 bin lirayı bulan Ganoderma Lucidum (Kırmızı Reishi) mantarı Düzce Üniversitesi tarafından üretilmeyi başardı. Üzerinde özel bir ekibin çalıştığı mantar için tavuk kümesi üretim haneye çevrildi. Hedef ise yurt dışına ihraç etmek. Geçtiğimiz Mayıs ayında Düzce Üniversitesi merkezi gen bankasına ait Ganoderma Lucidum spawnlarının ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi. Üretim tamamen organik olarak gerçekleştirilirken, üretim sürecinin hiç bir aşamasında sentetik kimyasal madde kullanılmadı. 2020 Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı. Düzce Gölyaka ilçesi Sarıdere Köyü’nde çiftçiye ait atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı.