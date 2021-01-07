Enfes bir krep tarifi: Muzlu krep

Herkesin severek yediği bir tarif bu muzlu krep: İsterseniz bir çok şekilde de sunum yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kolaylıklar...
Krem tarifi için malzemeler
Krep İçin
1 Ve 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Süt
3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Un
1 Adet Yumurta
Servis Malzemeleri
1 Adet Dilimlenmiş Muz
Arzu Edilen Kadar Kakaolu Fındık Kreması
Arzu Edilen Kadar File Fındık
Arzu Edilen Kadar File Fıstık
Krem yapılışı
Krep malzemelerini karıştırma kabına alın, pürüz kalmayacak şekilde çırpın. Kızdırdığınız tavayı iyice yağlayın. Birer kepçe paylaştırın ve arkalı önlü pişirin. Krepten külah yapın. Muz dilimlerini yerleştirin, fındık ve fıstığı serpin. Çikolatayı da yayın, servise hazırdır.
Muzlu krep kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
10 dakikada hazırlanan muzlu krep 10 dakikada pişer.
Muzlu krep tarifinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan muzlu krep tarifinin kalorisi 195,4.
Muzlu krep yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Muzlu krep için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6,25 lira.