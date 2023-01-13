Nef Filarmoni Orkestrası ilk konserini AKM’de verecek

Hayata geçirdiği çok sayıda proje ile toplumsal farkındalığa katkı sunan ve sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan Nef, şimdi de Nef Sanat oluşumu ile çok sayıda etkinliği sanatseverler ile buluşturacak.

Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yapacağı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın değerli katkılarıyla düzenlenen konserde, opera dünyasındaki benzersiz yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken KontrtenorNilsWandererve St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden ChingizOsmanov aynı sahnede İstanbullu müzikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni yaşatacak.

“Müziğin evrensel dili insanların arasındaki bağları güçlendiriyor”

Nef’in sanata destek vermek ve sanatseverleri bir araya getirmek amacıyla hayata geçirdiği Nef Sanat, Nef Filarmoni Orkestrası ile 4 yıldır faaliyetlerini devam ettiren ve sanata yatırımlarını sürdüren Nef’in yeni sanat oluşumu…

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Nef Filarmoni Orkestrası ile bugüne kadar İstanbul ve Ankara’da dikkat çeken temalarla binlerce kişinin katıldığı konserler hayata geçiren Nef, Nef Sanat ile 2023 yılının ilk konserinde dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayarak sanatseverlere ulaşmayı hedefliyor.

Topluma kültürel fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur,‘’İnsanın en temel ihtiyacı özgürlük; sanat ise bu ihtiyacın en önemli aracı. Toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırım yapmak kaçınılmaz… Bir toplumun yaratıcılığa, özgür duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığınızda sanattaki gelişmişliğinin ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz.’’ dedi. Timur, Nef Vakfı ile yıllardır farklı alanlara yaptıkları yatırımlara dikkat çekerek ‘’Nef olarak topluma katkı sağlama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. İnsanımız özgür olsun, mutlu olsun, kendini iyi hissetsin istiyoruz. Siz de biliyorsunuz; Nef Vakfı ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk şimdiye kadar… Spora, sanata, bilime, eğitime, gençlere vb. birçok alana yatırım yaptık. Yaptığımız bu işlerin sonuçlarına baktığımızda hep toplumsal bir fayda sağladık, hem de insanların kendisini daha iyi ve özgür hissetmesine vesile olduk. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap edecek Nef Filarmoni Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü müzik evrensel…Belki konuştuğumuz diller, kültürler, tarih farklılık gösterse de dünya üzerindeki herkesi birbirine bağlayabilen, anlamlı bağ oluşturabilen yegâne şey müzik…’’ dedi.

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Erden Timur, Nef Sanat ile alanında değerli sanatçıların katılımıyla müziğin ve hatta sanatın birçok dalında sanatseverlerle buluşmaya ve toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AKM “Türk Telekom Opera Salonu”nda bir ilk

2021 yılından itibaren üst üste kazandığı sayısız birincilikle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç kontrtenorNilsWanderer, Almanya’nın en prestijli opera evi “DieDeutscheOper am Rhein” başta olmak üzere Avrupa’nın en seçkin opera sahnelerinden gelen tekliflerle, 2023-24 sezonunda adından çok söz ettirecek sıra dışı bir yetenek olarak göze çarpıyor.

Sahip olduğu yıldız ışığı, dikkat çekici benzersiz sesi ve sıra dışı aktörlük yeteneği ile son bir yılda neredeyse katıldığı tüm yarışmaları birincilikle kazanan ve kariyer basamaklarını çok hızla çıkan NilsWanderer, son olarak 2022 Ekim ayında dünyanın en prestijli şan yarışması kabul edilen dünyaca ünlü tenor Placido Domingo’nun kurucusu olduğu “ Operalia” yarışmasında ikincilik kazanarak ne denli güçlü bir ses olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Genç kontrtenor bu başarısının ardından 2022 Kasım ayında, dünyanın en prestijli klasik müzik yapım firması “DeutscheGrammophon”dan gelen teklifle de kariyerini taçlandırdı.