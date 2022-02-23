Nihat Doğan Özgecan Aslan’ın katledilmesi sonrası attığı tweet’i savundu: O cümlenin hala arkasındayım

Sanatçı Nihat Doğan, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Doğan, 2015 yılında bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan'ı hedef aldığı öne sürülen "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" şeklindeki tweet'ine ilişkin konuştu.

Bir insanın suçlu ve suçsuz olduğu kararını hukukun vereceğini belirten Doğan, "Yargı da benim hakkımda 10 bin - 20 bin dava açıldı. O zaman magazinle alakası olmayan gazeteler bile 'Nihat Doğan'a hapis yolu gözüktü' diye manşet attı. Ama o tweeti benim Özgecan kardeşime atmadığım anlaşıldı. Özgecan'a Allah rahmet eylesin ama o mini etek mi giymişti? Onu kim öldürdü adını bilmiyorsunuz ama benim adımı biliyorsunuz." dedi.

REKLAM

"O CÜMLENİN HALA ARKASINDAYIM"

"Ben kimseye tecavüz etmedim, öldürmedim ama katliam Nihat Doğan üzerine yapıldı." ifadelerini kullanan Doğan, "Sürü psikolojisiyle bana tepi gösterdiler. Ben söylediğim aynı yerdeyim. Bu kadar kadın cinayetinin olmasının sebebi tamamen sistemsel bir sorundur. O cümlenin hala daha arkasındayım. Orada Survivor'la alakalı bir oyuncu sürekli bana yazıyor. Sosyal medyada da toplumsal bir saldırı var. Millet gazını nerede boşaltacak? Nihat Doğan'a..." diye konuştu.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihat Doğan'ı diri diri toprağa gömdüler. Ben kimseden icazet almam benim kendi doğrularım var. Ben Nihat Doğan'ım."