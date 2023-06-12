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Hayat

Nurseli İdiz 'ayrıştırmayı laik kesim başlattı' diyerek isyan etti: Çıplak kadın görmekten bıktım

Türkiye'deki ayrışmanın başörtüsü tartışmalarıyla laik kesim tarafından başlatıldığını söyleyen oyuncu Nurseli İdiz, "Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle. Artık donla, südyenle dolaşıyorlar" dedi.

12:29 . 12/06/2023 Pazartesi
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Nurseli İdiz

Nurseli İdiz

Oyuncu Nurseli İdiz, geçirdiği zor günlerin ardından yeniden oyunculuğa dönmüştü.

İdiz, bu kez hem hayatına hem de siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sol görüşlü biri olduğunu söyleyen İdiz, Türkiye'deki ayrışmanın başörtüsü tartışmasıyla başladığını belirtti.

"Sol görüşlü bir kadınım"

Hayatı boyunca yanlış bulduklarını açıkça söyleyen biri olduğunun altını çizen İdiz, ''Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim." şeklinde konuştu.

Bir dönem CHP Gençlik Kolları'nda da görev aldığını ifade eden Nurseli İdiz, ayrıştırmayı laik kesimin başlattığını söyledi.

"Ayrıştırmayı laik kesim başlattı"

İdiz, "Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım." dedi.

"Çıplak kadın görmekten fenalık geldi"

Kadınların giyimiyle ilgili de konuşan İdiz,
"Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, südyenle dolaşıyorlar."
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin muhafazakarlaşmadığını da sözlerine ekleyen İdiz, İran veya Afganistan örneklerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü oyunca, "Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey. Yok İran gibi olacağız yok Afganistan gibi olacağız diyenler var ama bu gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.


ODTÜ'teki sınavda 'başörtüsü açtırma' skandalı: Rektörlük soruşturma başlattı, bölüm özür metni yayınladı
ODTÜ'teki sınavda 'başörtüsü açtırma' skandalı: Rektörlük soruşturma başlattı, bölüm özür metni yayınladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) alınan skandal karar öğrencilere 28 Şubat dönemi yaptırımlarını tekrar yaşatıyor. Deprem felaketinin ardından uzaktan eğitime geçen üniversitelerde, sınavlar da online bir şekilde gerçekleşiyor. ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş, sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, “Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir” uyarısında bulundu. Tepki çeken karar sonrası ODTÜ Rektörlüğü olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü de özür metni yayınladı.

#Nurseli idiz
#başörtüsü
#laik
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