ODTÜ'teki sınavda 'başörtüsü açtırma' skandalı: Rektörlük soruşturma başlattı, bölüm özür metni yayınladı

ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası, öğrencilere gönderdiği yönergede online sınavlarda başörtülü kızların başlarını kısmen açmalarını istedi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılacak online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.
28 Şubat'ı zihniyeti yine sahnede
Skandal karara ODTÜBİRDER tepki gösterdi
Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ’de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.