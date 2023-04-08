ODTÜ'teki sınavda 'başörtüsü açtırma' skandalı: Rektörlük soruşturma başlattı, bölüm özür metni yayınladı

Öncelikle belirtmek isteriz ki, ODTÜ olarak; tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi döneminde YÖK tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana, öğrencilerimizin bu süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için, gerekli alt yapıyı ve koşulları sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır. Yaklaşık üç yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olması da bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebilir.