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ODTÜ'teki sınavda 'başörtüsü açtırma' skandalı: Rektörlük soruşturma başlattı, bölüm özür metni yayınladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) alınan skandal karar öğrencilere 28 Şubat dönemi yaptırımlarını tekrar yaşatıyor. Deprem felaketinin ardından uzaktan eğitime geçen üniversitelerde, sınavlar da online bir şekilde gerçekleşiyor. ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş, sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, “Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir” uyarısında bulundu. Tepki çeken karar sonrası ODTÜ Rektörlüğü olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü de özür metni yayınladı.

13:10 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası, öğrencilere gönderdiği yönergede online sınavlarda başörtülü kızların başlarını kısmen açmalarını istedi.

ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası, öğrencilere gönderdiği yönergede online sınavlarda başörtülü kızların başlarını kısmen açmalarını istedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılacak online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede,
“Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir”
uyarısında bulundu.

28 Şubat'ı zihniyeti yine sahnede

Doç. Dr. Sarıtaş'ın başörtülü öğrenciler için bir zulüm niteliği taşıyan yönergesine kullanılan ifadeler akıllara 28 Şubat döneminde alınan kararları getirdi. Yönerge gereği, öğrencilere "
herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı
" söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan “
çene altı
” veya “
tavşan kulak
” denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.

Skandal karara ODTÜBİRDER tepki gösterdi

Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ’de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ODTÜ Rektörlüğünden açıklama: Soruşturma başlatıldı

Tepki çeken karar sonrası ODTÜ Rektörlüğü, sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığını belirten bir açıklama yayınlayarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Rektörlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemizde 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi yapılacak olan çevrim içi sınavlar ile ilgili olarak bazı öğretim elemanları tarafından paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekliliğinden yola çıkarak bir açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir.

'Sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta'

Öncelikle belirtmek isteriz ki, ODTÜ olarak; tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi döneminde YÖK tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana, öğrencilerimizin bu süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için, gerekli alt yapıyı ve koşulları sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır. Yaklaşık üç yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olması da bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebilir.

'Kabul edilemez'

Ayrıca, ODTÜ; 85’ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Bölüm özür metni yayınladı

Skandalın yaşandığı Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından da 'gerekli düzenlemeler yapılacaktır' denilerek özür metni yayınlandı. Açıklamada,
"Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır"
denildi.


#ODTÜ
#Başörtüsü Kararı
#28 Şubat
#Online Sınav
#Serkan Sarıtaş
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