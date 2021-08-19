Hayat Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
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Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Ünlü oyuncu Mesut Akusta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan 57 yaşındaki oyuncunun tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Mesut Akusta

Oyuncu Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 saatlik operasyon sonrası yoğun bakıma alındı

Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

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HAYAT
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Eşi duyurdu

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.

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