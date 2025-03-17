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Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştiren çalışan yakalanınca öldürmeye kalktı

Patronunun odasına dinleme cihazı yerleştiren çalışan yakalanınca öldürmeye kalktı

14:2417/03/2025, Pazartesi
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Maltepe'de bir lojistik firmasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, patronunun odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Cihazı fark eden patron, güvenlik görevlisine işten çıkarılacağına dair uyarı yaptı. Bu durumu kabullenemeyen şahıs, silahını alıp iş yerine geri döndü. Patronunun odasına doğru ilerleyen güvenlik görevlisi, kapının patron ve polisler tarafından kapatılmasıyla engellendi. Öfkelenen şahıs, kapıya defalarca ateş açtı. Olay yerine gelen polisler, şahsı gözaltına aldı.

Olay,
Maltepe
'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, firmada özel güvenlik olarak çalışan İ.K., patronu Fehmi Karcı'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi.

"Silahla öldüreceğini söyledi"


Odasına yerleştirilen cihazı sonradan fark eden Karcı ise yaptığı araştırmada bu cihazı İ.K.'ın yerleştirdiğini tespit etti. İ.K.'ı odasına çağıran Karcı, yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen İ.K., Karcı'yı silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.


Yaşananlar üzerine Fehmi Karcı polisi arayarak durumu anlattı. ‘Silahlı tehdit' ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Karcı'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı.


Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İ.K., Karcı'nın odasına doğru yöneldi. Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı polisler ve Karcı tarafından kapatıldı. Bunun üzerine İ.K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı. Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı. Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.




#Maltepe
#lojistik
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