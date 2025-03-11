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Ramazan ayında çay ve kahveye dikkat: Böbrekte taş oluşturabiliyor

Ramazan ayında çay ve kahveye dikkat: Böbrekte taş oluşturabiliyor

10:3511/03/2025, Salı
IHA
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Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Uz. Dr. Burak Canver, Ramazan ayında günde 14 saati bulan susuz kalma durumu, bazı kişilerde böbrek taşı oluşma riskini arttığı için sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Oruç tutmanın vücuttaki tüm sisteme iyi geldiğini ve genel sağlığa önemli faydaları olduğunu belirten sağlayan Canver, sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimine özen gösterilmesi gerekirken, kahve ve çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması böbrek sağlığı için önem taşıdığını söyledi.

Nefroloji Uzmanı Uz. Dr. Burak Canver.

Böbrek sağlığını tehdit ediyor

Uz. Dr. "Ramazan ayındaki uzun açlık ve susuzluk sürelerinin böbrek sağlığını tehdit etme riski her zaman vardır. Özellikle de yaşlı, kalp ve damar sorunları olan, yüksek kan şekeri ve kan basıncı değerleri nedeniyle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda ve zaten belli bir derecede böbrek hastalığı olan kişilerde bu risk daha da fazladır. Bu nedenle de dikkat edilmesi gerekir" diyor.

Susuz kalmak taş oluşturabilir

Uz. Dr. Burak Canver, iftar ve sahur arasında sıvı alımına önem verilmesi gerektiğini söylerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı; "Özellikle sahurda idrar artırıcı yiyecekler ve içecekler tüketilmesi, kişiyi susuz bırakarak taş oluşum riskini arttırabilir. Ayrıca sıcak saatlerde günlük aktivitelerin azaltılması, ağır işlerden ve tuz tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir. Yine su tüketiminin yetersiz olması yavaş yavaş ve ilerleyici bir şekilde böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Sahurda birden fazla yumurta, aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi, konserve yiyecekler, sakatat, muz, kavun, kuruyemiş ve içeriği tam bilinmeyen bitki çaylarının tüketiminden kaçınılmalıdır. Kafein içeren çay ve kahve gibi içecekler, domates, patlıcan ve sarımsak gibi yiyecekler susuzluğu artıracağı için fazla tüketilmemelidir. Kafein içeren içecekler tüketilecekse bile su içiminin artırılması gerekiyor."


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