Sapanca Resort Hotel: Ailenizle birlikte geçirebileceğiniz uygun kaliteli ve huzurlu bir tatil deneyimine hazır olun

Sapanca'da yer alan Resort Hotel, tam 7 bin 500 metrekare geniş bir alana kurulu. Otelin içinde bulunan derenin ve içinde bulunan şelalenin çıkardığı şırıltı, kuş sesleri gelen konuklarına gerçek bir dinlenme konforu sağlayacak. Göl ve ormanın buluştuğu doğanın içinde bir dinlenme tesisi, tatilden çok daha ötesi, kocaman bir keyif alanı.





Otel, içinden geçen dere ve şelale, yanı başında özel keyif alanları, verandalar ve localar ve ötesini konuların hizmetine sundu





Gelen konuklar, dere kenarında keyifle dinlenerek, ortamın sessizliği ile huzur bulacak.

Çocuklar için büyük bir eğlence parkı

Siz çayınızı, kahvenizi yudumlarken hemen yanı başınızda çocuklarınızın eğlendiği büyük bir çocuk parkı hayal edin. Ayakkabı mı? Çimlerden ayağınızı kesemeyeceksiniz. Tüm elektriğin ve stresin atıldığı kocaman bahçe. Daha ne olsun! Sağlık, konfor, mutluluk ve huzur.





Gezileriniz bittiğinde ayaklarınız çimlere değecek, otelin bahçesinde bulunan ZEN Cafe’de günün her saati aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Kahveler, soğuk içecekler ve çok daha fazlası.





Gözlerinizi kapatın, Burası SAPANCA RESORT HOTEL, Aileniz ile bolca anılar biriktirebileceğiniz bir adresiniz var Sapanca’da.

Sapanca Gölü’nün yanı başında

Otelin yürüme mesafesinde bulunan göl kenarında keyifle zaman geçirebilir, fotoğraf kareleri ile bol anılar biriktirebilirsiniz.





Kartepe, Maşukiye, Sakarya İl Ormanı, Ormanya, Acarlar Langozu, Sopeli, Naturköy, Sapanca Sahili ve gezilecek çokça alan…





Sapanca’nın eşsiz doğasında konumlanan otel, Sapanca Gölü’nün yanı başında yer alıyor. Geniş ve yeşil bahçede güneşin batışını izlerken keyifli sohbetler yapabilir, doğanın sunduğu huzuru hissedebilirsiniz.





32 standart ve 6 suit oda

Tabiat ile barışık olan hotel, iki yanından akan dere şırıltısı, kuş sesleri ve orman kokusu konukları gün boyu yalnız bırakmayacak. Hotelde ve çevresinde yapacağınız Bisiklet, ATV, Paintball, Trekking, Binicilik gibi aktivitelerden sonra akşam yemeğinizi dere kenarında kurulu alanda, isterseniz kapalı dağ ve orman manzarası eşliğinde keyifli bir şekilde yiyebilirsiniz.





Sapanca Park Otel, 32 standart ve 6 suit oda konukların konforlu ve keyifli bir konaklama deneyimi sunuyor. Sapanca’da unutulmaz anılar biriktirmeniz için huzur dolu ideal bir alan.







