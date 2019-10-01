Hayat Seben Göletinde 500 metrelik hayalet ağ bulundu Malzemeler imha edildi
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Seben Göleti'nde 500 metrelik 'hayalet ağ' bulundu​​: Malzemeler imha edildi

Seben Göleti'nde 500 metrelik 'hayalet ağ' bulundu: Malzemeler imha edildi

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde yapılan taramada 500 metre uzunluğunda ağ ve 15 plastik şamandıra bulundu. Göletteki balık yaşamını olumsuz etkileyen malzemeler çıkarılarak imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Göletteki balık yaşamını etkileyen atıklar ortadan kaldırıldı.
Göletteki balık yaşamını etkileyen atıklar ortadan kaldırıldı.

Bolu İl Tarım Müdürlüğü Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde denetim yaptı. Denetimler kapsamında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait su ürünleri kontrol teknesi ile gölet içerisinde ağ taraması yapıldı.

Daha sonra çıkarılan malzemeler yakılarak imha edildi.

İmha edildi

Ayrıca amatör balıkçılar tarafından suya bırakılan 15 plastik şamandıra sudan çıkarılarak çevre temizliği yapıldı.

  • Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "Su ürünleri kontrol görevlisi arkadaşlarımız rutin ve ihbar üzerine sık sık kontrol, denetim yapmakta, herhangi bir ihlal ile karşılaşmaları durumunda Su Ürünleri Kanununa göre işlem yapmaktadırlar.
  • Yine gölet içerisinde yapılan rutin kontrollerde hayalet ağ olarak tabir ettiğimiz kopmuş, kaybolmuş, sahipsiz ve en önemlisi avcılığa devam ederek su canlılarının hayatını tehlikeye atan 500 metre ağ arkadaşlarımız tarafından tespit edilerek su ortamından çıkarılarak imha edilmiştir."

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Yaklaşık 5 saat süren taramada 500 metre uzunluğunda ağ bulundu.

Suya bırakılan atıklarda temizlendi.
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