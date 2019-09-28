Gündem Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
ELAZİĞ

Adıyaman'da Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Adıyaman'da Atatürk Barajı Göleti'nde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı. Ekipler, ölümlerin sebebini belirlemek için su ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

Haber Merkezi AA
Atatürk Barajı Göleti'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Atatürk Barajı Göleti'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Atatürk Barajı kıyısında bulunan Kızılcıpınar köyüne gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaparak durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Binlerce balık kıyıya vurdu
GÜNDEM
Binlerce balık kıyıya vurdu

Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin sebebini belirlemek için su ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

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Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, balıkların ölüm sebebinin baraj çevresindeki arıtma tesisinin kapalı olması nedeniyle olabileceğini tahmin ettiklerini ve inceleme sonunda olayın netlik kazanacağını kaydetti.

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