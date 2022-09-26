​Şehrin Caz Festivali başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilinden Neşet Ertaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayımlayarak, 'Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda Neşet Ertaş'ı anlatırken, 'Garipti, garip yaşadı, bir garip olarak aramızdan ayrıldı. Hakk'a yürüdü. Turaptan yani topraktan geldiğini biliyordu. Sevenlerine, dinleyenlerine 'Ayağınızın turabıyım' diye sesleniyordu ama bu çok önemliydi. Nihayetinde aslı olan, özü olan toprağa döndü. Biz de ona döneceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.







