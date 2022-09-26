​Şehrin Caz Festivali başladı.

Bu yıl 32. kez gerçekleşen festivalde 22 farklı mekânda 9 Ekim’e kadar onlarca etkinlik düzenlenecek, yüz yirmiyi aşkın sanatçı sahne alacak. Alp Ersönmez’in “Cereyanlı” projesiyle açılışın yapıldığı festivalde yarın akşam saat 19.00’da Emma Rawicz, Akbank Sanat’ın İstiklal Caddesi’ndeki binasında müzikseverlerle buluşacak. Toplam 32 konser, 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri caz dolu iki hafta İstanbulluları bekliyor. Etkinlik biletlerine festivalin web sitesinden erişmek mümkün.