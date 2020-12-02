Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Yüzde 60 zihinsel engelli çalıştığı okula memur olarak atandı
AKTÜEL

Şırnak haberleri: Yüzde 60 zihinsel engelli çalıştığı okula memur olarak atandı

Yüzde 60 zihinsel engelli çalıştığı okula memur olarak atandı

Şırnak merkez Araköy’de yaşayan yüzde 60 zihinsel engelli Mehmet Sanır, hasta 4 çocuğuna bakabilmek için ev ve okulda ders çalışarak engellilere yönelik yapılan EKPSS’ye girdi. Sınavda başarı gösteren Sanır, yıllarca ders çalıştığı köy okuluna memur olarak atandı.

Haber Merkezi İHA
Engelli Mehmet Sanır, tüm olumsuzluklara rağmen EKPSS'ye girerek çalıştığı okula memur olarak atandı.
Engelli Mehmet Sanır, tüm olumsuzluklara rağmen EKPSS'ye girerek çalıştığı okula memur olarak atandı.

Şırnak merkez Araköy’de yaşayan yüzde 60 engelli Mehmet Sanır, hasta 4 çocuğuna bakabilmek için yıllarca evde ve köy okulunda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlandı. Girdiği sınavda başarılı olan Sanır, ders çalıştığı köy okuluna memur olarak atanarak, istenildiği takdirde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneklerinden oldu.

Çocukları da engelli

Engelli olmanın sadece bir farklılık olduğunu belirten Sanır, ikinci evi olarak gördüğü okulunda işe başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sanır, "4 çocuğum var, Seyran astım hastası, Zelal ve Devran kalpleri delik. İbrahim de kalp ve epilepsi hastasıdır. Çocuklarımın tedavileri için sürekli, Diyarbakır, Ankara, Batman, Van gibi illerde hastaneye tedaviye gidiyoruz. Benim geçim durumum yoktu. 2002 yılından bu yana sürekli çalışarak sınavlara katılıyordum. Allah’ıma şükürler olsun EKPSS sınavında başarılı oldum. Beni en çok mutlu eden ise Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kendi köy okulum ve ders çalıştığım okula atanmam oldu. Burada göreve başladığım için çok mutluyum. Çok şükür şu an yerleştim ve artık durumum iyidir. Engelli olmak bir özür değil sadece farklılıktır" dedi.

Yüzde 60 zihinsel engelli Mehmet Sanır, eşi ve çocukları.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz

Evlerinin duvarı defalarca yıkıldı

Yüzde 60 engelli raporu olduğunu aktaran Sanır, "İbrahim Halil Sanır iki sefer kalbinden ameliyat oldu. Epilepsi hastasıdır. Bende engelliyim. Yüzde 60 engelli raporum var. Benim ve çocuklarımın hayatı sürekli hastanelerde geçiyor. Buna da şükür ediyoruz. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Evimin durumu da iyi değil, kaç sefer duvarı yıkıldı kendi çabam ile gene duvarı ördüm. Yetkililer yardım ederse evimi de yapacağım" diye konuştu.

HES kodu olmadan pazara girmeye çalışan yaşlılar güldürdü: Ben nereden bulayım şimdi! Hastayım tansiyonum var
HAYAT
HES kodu olmadan pazara girmeye çalışan yaşlılar güldürdü: Ben nereden bulayım şimdi! Hastayım tansiyonum var
Abone Ol Google News
Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.
Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

​Azeri askerin konuşması sosyal medyada rekor kırıyor.
Bakan Varank: Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti önce 4 işlem öğrensin

İran'ın büyük bir indirimden başka çaresi yok.
TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​Kalın: “Dünya örgütleri kendini değiştirmek zorunda”

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
MEB duyurdu

MEB duyurdu

​LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu.

Yeni ​uygulama 1 Ocak itibariyle başlıyor.
Su faturalarına olumlu yansıyacak

Su faturalarına olumlu yansıyacak

​İçinden kamyonla geçilen su tüneli projesinde sona doğru.
Yeni yöntemle<br>ilk kez görüntülendi

Yeni yöntemle
ilk kez görüntülendi

İyileşen Kovid-19 hastalarında üç ay sonra ortaya çıkıyor.
Ödüm koptu, maskemi taktım

Ödüm koptu, maskemi taktım

​Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ilgi gördü.
Tahammülümüz <br>kalmadı

Tahammülümüz
kalmadı

​Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz hakemlere isyan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.