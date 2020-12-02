HES kodu olmadan pazara girmeye çalışan yaşlılar güldürdü: Ben nereden bulayım şimdi! Hastayım tansiyonum var​

Burdur Valiliği, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında Semt pazarlarında Hes Kodu Uygulaması başlatmıştı. HES Kodu ile Pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. HES Kodu olmayan ve nasıl alınacağını bilmeyen yaşlı vatandaşlar ise pazar yerlerine girişlerde büyük zorluk çekti. Pazar yerine girmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, “Ben nerden bulayım şimdi HES Kodunu. Yaşıma hürmeten ne olur gireyim” dedi.

HES kodu olmayan ve almayı bilmeyen yaşlı vatandaşlar pazara girmek için polis ve zabıtaya ısrar etti.

Bir başka vatandaşın ise “Hastayım ben. Tansiyonum var” demesi üzerine zabıta ekibi, hasta halde pazara gelmemesi konusunda ikaz etti. Aynı vatandaşın, çekim yapan kameramana “Sen niye çekiyorsun” diyerek gülmesi yüzlerde tebessüm bıraktı.

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“Ben daha önce okuttum. Bir daha mı okutacağım.”



HES kodu olmayan vatandaşlara polis ve zabıta yardım etti.

Zabıta ekibi yaşlılara yardım etti

HES Kodu olmadan pazar ihtiyaçlarını karşılamaya gelen yaşlılar pazar yerine giremedi. Yaşlı bir vatandaş, HES Kodu olmadan pazara girmeye çalışınca, vatandaşı pazar dışına çıkmasına yardımcı olan Zabıta Ekipleri, yaşlı adama HES Kodu olmadan hiçbir kamu kuruluşuna giremeyeceğini söyledi. Yaşlı adamın "Ayaklarım tutmuyor artık. Nereden nasıl alayım ben" demesi üzerine zabıta ekipleri kendi telefonundan yaşlı adama HES Kodu aldı. Zabıta ekipleri bu duyarlı davranışı ile vatandaşların takdirini topladı.

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