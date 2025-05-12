Sokak ortasında darbedilen Damla: Platinler hep yüzümde kalacakmış

Sıvıyla beslenmeye devam eden Damla Korkmaz, “Bir yıl kadar sert ürünler tüketemeyeceğim. Püre ile beslenmeye devam ediyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Geçtiğimiz günlerde yüzüme takılan platinlerin bir daha yüzümden alınmayacağını öğrendim. Kırıklar nedeniyle platinler hep yüzümde kalacakmış. Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkum bırakıldım. Soğuk havaları geçtim, sıcak havalarda bile yüzüm şişiyor ve gözle görülür bir halde oluyor bu. Psikolojik olarak destek almaya devam ediyorum. Suç belli darbetti, dövdü ve taciz etti ama halen iddianame hazırlanmadı. En yakın zamanda iddianamenin hazırlanıp, davanın görülmesini ve cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.