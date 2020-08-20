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Hayat Stresin ciltte yol açtığı 6 hasar
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Stresin ciltte yol açtığı 6 hasar!

Stresin ciltte yol açtığı 6 hasar

Yapılan bilimsel çalışmalar; güneşin zararlı ışınları, sağlıksız beslenme, yetersiz uyku ve stres gibi faktörlerin cildimizi yavaş ve derinden etkilendiğini ortaya koyarken, bu etkenlere bir de aylardır mücadele ettiğimiz Kovid-19’un yol açtığı stres eklendi.Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, “Özellikle son aylarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun kaygıya yol açan, uykularımızı kaçırabilen Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadığımız aşırı stres, hem beyin hem de vücut kimyasında değişikliklere yol açarak, aynı zamanda serbest radikallerin oluşumunu artırarak cildin yaşlanma hızını da artırabilir” uyarısında bulunarak stresin ciltte yol açtığı 6 hasarı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte stresin ciltte yol açtığı 6 hasar:

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşırı stres ciltte ciddi hasarlara neden olabiliyor.
Aşırı stres ciltte ciddi hasarlara neden olabiliyor.

Kronik stresolumsuz etkisini yüzünüzde göstererek olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabiliyor. Aşırı stresle artan kortizol hormonuna bağlı olarak ciltte kollagen ve hyaluronik asit sentezinin azalması sonucu ciltte kuruluk, ince kırışıklıklar, çizgiler ve cansız bir görünüm oluşabiliyor.

Peki, stresin ne gibi cilt hasarlarına sebep oluyor?

Stres aynı zamanda serbest radikallerin oluşumunu artırarak cildin yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. Stresle nasıl baş edilebilir? Stresin yol açtığı 6 hasar ve alınması gereken önlemler ise sizler için uzman görüşüyle derledik. Stres ile baş etmenin 25 yolu da yine haberimizde.

Daha soluk ve donuk görünüm

Stresaltındayken sağlıklı alışkanlıkların terk edilmesi, daha uzun çalışma saatleri, uyku düzeninde bozulma, sağlıklı gıda tüketiminde azalma, kafein, alkol ve sigara tüketimi de yüzde yorgun görünüm, gözaltı morluğunda artma veya gözlerde şişlik oluşumuna neden olabiliyor. Cilt eski parlaklığını kaybederek daha soluk ve donuk bir görünüm alıyor.

Stresle nasıl baş edilir?
HAYAT
Stresle nasıl baş edilir?

Cildi kurutuyor

Vücudunuz stres altındayken savaş ya da kaç moduna girerken, vücutta kortizol ve adrenalin hormonlarında artış oluyor. Adrenalinin artması ile ter bezleri uyarılıp daha fazla terleme meydana geliyor. Hızlıca çok fazla su kaybı olması vücudun susuz kalmasına yol açtığından, eğer su tüketimi de yeterli değilse ciltte kuruluk oluşuyor. Kortizol hormonunun etkisiyle, ciltte üretilen ve cilde nem ile parlak görünüm sağlayan hyaluronik asit sentezi azalıyor, bunun soncunda cilt kuruluğu artıyor. Aynı zamanda stresli günlerde nemlendirici kullanmayı ihmal etmek de cilt bariyerinde bozulmaya, ciltte pul pul dökülmelere yol açıyor, egzama oluşumu artıyor. Bu nedenle cilt bariyerini kuvvetlendirmek ve irritasyonu en aza indirmek için doğru ve yeterli nemlendirici kullanmanızda fayda var.

Stres ile baş etmenin 25 yolu
HAYAT
Stres ile baş etmenin 25 yolu

Cildin yağlanmasını artırıyor

Stres altındayken vücuttan salınan kortizol hormonunun etkisiyle yağ bezlerinden daha fazla yağ sentezi yapılıyor. Bu da cildin daha fazla yağlanmasına, ciltteki porların tıkanmasına ve akne ataklarına neden olabiliyor. Özellikle yağlı cilt yapısına sahip kişilerde bu eğilim daha fazla görülüyor. Ayrıca su kaybına bağlı olarak cildin kendini tamir sürecinde yavaşlama dolayısıyla yaraların iyileşmesinde gecikme de görülebiliyor.

Stres cildinizde hasara neden olabilir.
  • Saçlarda dökülmeye yol açabiliyor
  • Stres, saçlı deri ve saçta değişik bulgulara neden olurken; bazı kişiler saçlarında yağlanmadan, bazıları kuruluktan şikayetçi olabiliyor. Stres durumlarında saç dökülmesi gelişebildiği gibi, dökülme hızlanabiliyor da. Kişiler saçlarında hem incelme hem de yoğun bir dökülme yaşayabiliyor. Bu dökülme stres durumundan aylar sonra ortaya çıkabilirken saçkıran hastalığı da gelişebiliyor.

İşte stresin sebebi!
SAĞLIK
İşte stresin sebebi!

Tırnaklara zarar verebiliyor

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt ”Stres hayatın bir parçası olduğundan önemli olan onu nasıl ele aldığınız ve stresi yönetmeyi öğrenmektir. Cildinizi, saçınızı, tırnaklarını, tüm vücudunuzu etkileyebilen stres; tırnakların uzamasında yavaşlama, çizgilenmeler, kırılmalar ve tırnak yüzeyinde soyulmalar da meydana getirebilir. Cildinizi daha hassas ve reaktif hale getirecek kimyasal bir cevap oluşturur. Aynı zamanda cilt problemlerinin çözümünü daha da zorlaştırır” dedi.

Stres giderse dertler biter
HAYAT
Stres giderse dertler biter

Cilt hastalıklarını alevlendirebiliyor

Stres altında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonlarının etkisiyle vücutta ortaya çıkan inflamasyon yanıtına bağlı olarak sedef hastalığı, egzama, rozase (gül hastalığı), vitiligo, ürtiker gibi pek çok cilt hastalığı stresle alevlenebiliyor. Yapılan çalışmalar dermatoloji hastalarının yüzde 30’unda sorunun psikolojik bir problemden kaynaklandığını gösteriyor. Aynı zamanda kişinin cildinin kötü durumda olması, cilt hastalıklarının alevlenmesi mevcut stresi daha da artırabiliyor.

Genç yaşta aşırı stres kalp krizini tetikliyor
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Genç yaşta aşırı stres kalp krizini tetikliyor

Strese karşı cildi korumanın 5 yolu!

- Cildinizin yapısında bir değişiklik farkettiğinizde stres altında olup olmadığınızı kontrol ederek, stresi rahatlatacak yöntemler arayın.

- Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilir, cilt yapısına uygun bir nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanarak cildin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle hassas veya egzamalı bir cilde sahipseniz nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

- Cildi güneş ışınlarından korumak için yüksek koruma faktörlü güneş koruyucular kullanın.

- Akneye eğilimli, yağlı cilt yapısına sahipseniz cilt doktoruna başvurarak cildin yağ sentezini azaltan dolayısıyla porların temiz kalmasını sağlayan kremler kullanarak alevlenmelerin önüne geçebilirsiniz.

- Stresi yönetmeyi öğrenin. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt “Stresi yönetmek çok yönlü bir çaba gerektirir. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2-3 gün egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet, meditasyon ve yoga gibi kişinin kendisine iyi gelen bir yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır. Dolayısıyla stresli bir döneme girdiğinizde sakin ve dinlenmiş hissetmenize yardımcı olacak aktivitelerde bulunmanız halinde cildiniz size teşekkür edecektir” ifadelerini kullandı.

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