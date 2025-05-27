Stresle başa çıkmanın yolu: Stresin kaynağını tespit etmek

Günlük yaşamın getirdiği zorluklar, bireylerde hem fiziksel hem ruhsal belirtilerle kendini gösteren stres durumlarına neden oluyor. Psikiyatri uzmanları, stresin kalp çarpıntısı, titreme, nefes darlığı, uykusuzluk, yüksek tansiyon ve nabız gibi fiziksel belirtilerinin yanı sıra hazımsızlık ve iştah kaybı gibi sindirim sorunlarına da yol açtığını belirtiyor. Ruhsal olarak ise kaygı, huzursuzluk, sıkıntı, bunaltı, depresyon, içe kapanma ve öfke nöbetleri gibi duygusal dalgalanmalar gözlemleniyor. Bazı kişiler ise bu süreçte alkol veya madde kullanımına yönelebiliyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Kübra Orman, stresle başa çıkmanın ilk adımının farkındalık olduğunu belirterek, kişinin yaşadığı durumu anlaması, stresin kaynağını tespit etmesi ve buna göre çözüm yolları geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Orman, bu süreçte uyku düzeninin sağlanması, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yürüyüş yapılması, hobiler edinilmesi ve sosyal faaliyetlere katılmanın yanı sıra meditasyon ve gevşeme egzersizleri ile hayvanlarla vakit geçirmenin önemli yöntemler arasında yer aldığını ifade ederek, olumlu bir bakış açısı benimsemek ve kendini geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye açık olmak da stres yönetiminde etkili olduğunu söyledi.

Bazı durumlarda bireylerin stresle kendi başlarına başa çıkmakta zorlanabileceğini de belirten Orman, bu durumda profesyonel destek alınmasının önemine dikkat çekerek, "Psikiyatri polikliniklerine başvuran hastalarda uyku bozuklukları, kaygı, iştahsızlık ve öfke kontrolü problemleri sıklıkla görülüyor. Genç erişkinlerde geç yatıp geç kalkma, yoğun kaygı ve odaklanma sorunları yaygınken, ileri yaş grubunda uykuya dalamama, erken uyanma ve yalnızlık hissi ön plana çıkıyor. Her iki yaş grubunda da psikolojik destek ihtiyacı artıyor" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Kübra Orman stresin yönetilebilir bir süreç olduğunu ve yardım almaktan çekinilmemesi gerektiğini kaydederek, psikolojik destek almanın zayıflık değil sağlıklı bir adım olduğunu söyledi.







