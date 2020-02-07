Hayat Süper babaanne Anne ve babasının terk ettiği engelli torununa gözü gibi bakıyor
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Süper babaanne: Anne ve babasının terk ettiği engelli torununa gözü gibi bakıyor

Ankara'da yaşayan 60 yaşındaki Nefise Arslan, anne ve babasının boşanması ardından ortada kalan ve bakımevine verilen doğuştan Serebral Palsi (SP) hastası torunu Ezgi Su'yu yanına aldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum torununa 4 yıldır gözü gibi bakan babaanne, Onun annesi de babası da benim. O benim her şeyim. Ona ölene kadar ben bakacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Babaabbe Arslan, ölene kadar torununa bakacağını söyledi.
Babaabbe Arslan, ölene kadar torununa bakacağını söyledi.

DHA

Doğuştan SP hastası olan yüzde yüz engelli Ezgi Su Arslan, 2007 yılında dünyaya geldi. Ezgi'nin annesi H.S. ve babası G.S., 2013 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Anne G.S, o dönem 6 yaşında olan kızını yanına alırken, 1 yıl sonra 2014 yılında ikinci evliliğini yaptı ve Burdur'a yerleşti. Ancak üvey babası Ezgi'yi istemedi ve iddiaya göre şiddet uyguladı. Bunun üzerine Ezgi, mahkeme kararıyla bakımevine yerleştirildi. Ezgi'nin Bursa'da oturan ve ikinci evliliğini yapan babası H.S. de kızını yanına almadı.

DHA

"KİMSEYE EMANET ETMEDİM"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi ile birlikte oturan babaanne Nefise Arslan, engelli torununun Burdur'da bakım evinde olduğunu öğrenince yanına aldı. Arslan, tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan torununa 4 yıldır gözü gibi bakıyor. Tüm ihtiyaçlarını karşıladığı torununun yanından bir an olsun ayrılmayan babaanne Arslan, "Ona bakım evinden daha iyi bakacağımı düşündüğüm için torunumu yanıma aldım. Onu orada bırakmak istemedim. Kimseye emanet etmedim, etmem de. Ölene kadar ben bakacağım torunuma" dedi.

"O benim her şeyim"

  • Ezgi Su'nun hem annesi hem de babası olduğunu söyleyen babaanne, "Her şeyiyle ben ilgileniyorum. Ona 'tatlı suyum' diye seviyorum. O benim her şeyim. Bazen ben konuşurum o beni dinler, öyle dertleşiriz. Onun bir yeri ağrıdı mı, ben hemen anlarım o söylemese bile. O konuşamıyor ama hissediyor" ifadelerini kullandı.
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