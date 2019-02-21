Hayat Tarihçi Kemal Karpat ABDde vefat etti
KÜLTÜR SANAT

Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti

Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Kemal Karpat, 96 yaşında ABD'nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Kemal Karpat
Kemal Karpat

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın ABD'nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kemal Karpat hoca çarşamba akşamı 18.40 sularında, Madison'da hayatını kaybetti." dedi.

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Karpat'ın Wisconsin Hastanesinde tedavi gördüğü esnada yaşamını yitirdiğini belirten Acar, Karpat'ın ölüm nedenin yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği olduğunu söyledi.

Karpat'ın cenazesinin nakil işlemlerine başlandığını ifade eden Acar, Karpat'ın 96. doğum gününü 15 Şubat'ta birlikte kutladıklarını hatırlattı.

Kemal Karpat kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.

Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

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