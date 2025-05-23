Tebessüm Derneği 10 ülkede kurban kesecek: Bir hisse ile sen de mazlumlara 'Tebessüm ol'

Dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan kurban ibadetini yerine getirmek isteyen bağışçılar, bu yıl da Türkiye dâhil toplam 10 ülkede gerçekleştirilecek organizasyonlarla vekâlet yoluyla kurbanlarını kestirebilecek. Kurbanlar, bağışçılardan alınan vekâletle kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yurt içi ve yurt dışında kurban kesimi

2025 yılı için yurt dışı kurban hisse bedeli 4 bin 500 TL, yurt içi kurban bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi. Türkiye’nin yanı sıra Çad, Tanzanya, Mali, Uganda, Togo, Benin, Mozambik, Moritanya ve Kamerun’da da kurban organizasyonları düzenlenecek.

Vatandaşlar, kurban bağışlarını derneğin web sitesi üzerinden online, dernek merkezinden doğrudan ya da telefon ve WhatsApp hattı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Bağışçılar anlık olarak bilgilendirilecek

Bağışçılardan alınan vekâletler doğrultusunda, kurban kesimleri bayram namazının ardından gerçekleştirilecek. Her bağışçının ismi okunarak video kaydı alınacak.