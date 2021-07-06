Hayat Tezgahtaki en pahalı balık çinekop oldu Kilosu 50 lira
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Tezgahtaki en pahalı balık çinekop oldu: Kilosu 50 lira

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tezgahta en pahalı balık kilosu 50 TL’den satışa sunulan çinekop oldu.

Haber Merkezi İHA
Tezgahtaki en pahalı balık Çinekop oldu: Kilosu 50 lira
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Akçakoca’da balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanıyor. Balık fiyatlarında artış görülürken, zam şampiyonu ise çinekop balığı oldu. Tezgahlarda İstavrit 30 TL, Hamsi 40 TL, Mezgit 40 TL, Alabalık tane 7 TL, İskorpit 20 TL, Levrek 25 TL, Çupra tane 25 TL satışa sunuldu. Çinekop ise 50 TL’den satılarak, zam şampiyonu oldu. Balıkçılar en pahalı balığın çinekop olduğunu söyledi.

Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
FOTOĞRAF 5
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Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
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Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
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Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
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Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.


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