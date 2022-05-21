Hayat Türk bilim insanları gen haritasını çıkardı Arıları iklim değişikliğinden korumalıyız
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Türk bilim insanları gen haritasını çıkardı: Arıları iklim değişikliğinden korumalıyız

Arı ölümlerinde yangınlar kadar iklim değişikliği de etkili. Türkiye’deki arı ırklarının gen haritasını çıkaran araştırmacılar, iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek genetik yapıya sahip arıların korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk bilim insanları gen haritasını çıkardı: Arıları iklim değişikliğinden korumalıyız
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Dünya iklim değişikliğinin yakıcı etkileri ile boğuşurken, uzmanlar bu sancılı süreçte arı ırklarının korunması yönünde çağrıda bulunuyor. Türkiye’deki arı ırklarının gen haritasını çıkaran araştırmacılar, ancak her bir türün korunmasıyla geleceğin garanti altına alınabileceği uyarısında bulundu.

HAYATIN DEVAMI İÇİN

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gezegenimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor. İklim değişikliği birçok türün hayatını riske atarken, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), yaptıkları bir araştırma sonucu yayınladıkları raporda Türkiye’deki arı ırklarının iklim değişikliklerine karşı korunması gerektiğini bildirdi. Arı ırklarını korumanın doğal hayatın güvenliği için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Yaşam zincirinin önemli halkası

Birleşmiş Milletler'in 2017’de kabul ettiği 20 Mayıs Dünya Arı Günü, dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıldı. Yeryüzünün en eski sakinlerinden biri olan arılar, gezegenimizde 300 bin yıldır doğal yaşam zincirinin önemli bir halkası olarak yer alıyor. Bugün dünyada yaklaşık 50 milyonun üzerinde arı kolonisi bulunduğu ve bunlardan 1 milyon tonun üzerinde bal elde edildiği bildirilmektedir.

İKLİME DAYANIKLI TÜRLER

Türkiye’nin çok iyi arı ırklarına sahip olduğunu dile getiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “İklim değişikliğine uyum sağlayabilecek genetik yapıya sahip arı ırkları var. Bu ırkların korunması şart” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’deki arı ırklarının gen haritasını çıkardıklarını söyleyen uzman, “Farklı ırkları gen kaynağı olarak koruyacağız ki geleceğimizi güvence altına alabilelim” dedi.

TOPLU ÖLÜMLERE DİKKAT

Meral Kekeçoğlu, arı ölümlerinde iklim değişikliklerinin yanı sıra yangınların da etkili olduğuna işaret ederek, buna yönelik çarelerin araştırılması gerektiğini kaydetti. Güneyde çok fazla arı kayıplarından bahsedildiğini aktaran Kekeçoğlu, “Arı ölümleri; arıcıların hastalıklarda yaptıkları yanlış uygulamalardan veya mücadelede geç kalmalarından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk 'Arı Evi' Lavanta tarlasına kuruldu: Rengarenk kovanlarla verimliliğin arttırması bekleniyor
FOTOĞRAF 17
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Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan lavanta tarlasına \"arı evi\" inşa edildi.<br>
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İçine bir kısmı cam olan ve dış yüzeyi boyanan 25 kovan yerleştirilen evde, ziyaretçiler ve görevli personel, arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını kovanların kapaklarını açarak gözlemleyebilecek.
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Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, AA muhabirine, kurulan ev sayesinde arıların her aşamasını takip edebileceklerini belirtti.
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Özkırım, Türkiye'de ilk olan \"arı evi\"nde üretilecek balların üniversitelerinde analiz edileceğini, arı kolonilerinin sağlığını kontrol edeceklerini, buraya ülkenin değişik yerlerinden gelecek olanların lavanta çiçeği ve yöreye özgü endemik şifalı bitkilerden üretilen balla karşılaşacağını anlattı.
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Doç. Dr. Özkırım, şöyle konuştu:<br><br>\"Bu arı evi arıcılarımıza örnek olacak. Buradaki uygulamalar bilimsel danışmanlık eşliğinde, en son güncel şekliyle arıcılarımıza aktarılacak. Burada Afşin ile anılacak arı ürünleri üretilecek. Aynı zamanda tüketicilerimize ve üreticilerimize arının sadece bal yapmadığı, başka ürünlerinin de olduğunu gösterme fırsatımız olacak. Polen, propolis üretilecek ve Afşin'e özgü ürünlerle Afşin hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde iyi uygulama örneğini gösterecek. İyi uygulamayı üretici ve tüketiciye göstererek arıcılığın gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Arıyı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak arının doğadaki önemi ve arı olmazsa hayatın olmayacağını göstermek istiyoruz.\"
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Yapılan çalışmanın bir örneğinin Slovenya'da olduğuna işaret eden Özkırım, kovanları da api turizme ilgiyi artırmak için renkli olarak tasarladıklarını dile getirdi.<br>
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise amaçlarının lavanta tarlalarıyla turizm alanında atağa geçirdikleri ilçeyi, \"arı evi\" projesiyle de dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.
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<br>\"25 kolonimiz var ve ırk olarak da Afşin'in doğasına uygun arı ırkını değerlendirdik. 3 katlı kovanda gelişen arılarımız yukarıya doğru bal depolarken, doğadan topladığı polen ve propolisleri de tuzaklarında biriktirecekler. Arılarımız çiçeğe ulaşmak için çok büyük zahmete girmeyecek fakat hemen yanı başımızda bulunan Binboğa dağlarının bütün zenginliklerinden de faydalanabilecekler.\"
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Özkırım, lavanta tarlasına ziyarete gelen turistlerin \"arı evi\"ndeki üretim sürecini de izleyebileceğini dile getirerek, şunları söyledi:<br>
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<br>Tıbbi ve aromatik bitkilerle arıları buluşturarak ilçeyi \"lavanta ve arı kenti\" yapmak istediklerini vurgulayan Güven, insanların artık lavanta ile arı tutkusuna tanıklık edebileceğine işaret ederek projenin 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde hayata geçirileceğini kaydetti.
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Türkiye'nin ilk 'Arı Evi' Lavanta tarlasına kuruldu: Rengarenk kovanlarla verimliliğin arttırması bekleniyor
Kahramanmaraş'ta 380 dekarlık lavanta tarlasına kurulan ve arıların doğal ortamları ile bal üretim aşamalarının gözlemlenebileceği "arı evi", rengarenk kovanlarıyla dikkati çekiyor. Türkiye'de bir ilk olan 'Arı Evi' projesiyle arıların verimliliğinin artması bekleniyor.

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