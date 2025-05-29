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Türk kültürüne has ne varsa çalıştım

Türk kültürüne has ne varsa çalıştım

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Rauf Tuncer’in resim, serigrafi ve gravür sergisi “Otağ”, Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde açıldı.

Ressamın ilk kez sergilenen Otağ serisiyle birlikte farklı koleksiyonlarından 35 resim bulunuyor. Gravür kalıplar ve baskı malzemelerinin de yer aldığı sergi, 20 Temmuz’a kadar görülebilecek. Türk kültürüne ilişkin her şey üzerine çalışmalar yaptığını belirten Ressam Rauf Tuncer, “Türk kültürüne has ne varsa çalıştım. Eserlerimde Orhun alfabesinden metinler de var. Sadece görsel olarak değil, hepsinin bir veciz anlamı var. Mesela ‘Dilde, fikirde, işte birlik’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ gibi şeyler yazıyor” ifadesini kullandı.

TÜRK RESMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SERGİ

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu serginin Türk resmi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen ise Tuncer’in Türk resmini öteden beri domine eden bir sanatçı olduğunu belirterek, “Rauf Tuncer Hoca, başından beri kendi olma konusunda inanılmaz bir irade ortaya koydu. Gelecek kuşaklara da bu anlamda kaynaklık edecek bir sanatçının sergisinde bulunmaktan çok mutluyum” diye konuştu.



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