Sergide yapay zeka teknolojisi sayesinde ziyaretçiler, Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı buluyor. Bu teknoloji sayesinde kendi dünyalarındaki soruları yöneltip cevap arıyor. Ben de Üstad'a, “Günümüz İstanbul’unda yaşasaydınız, ‘Canım İstanbul’ şiirini yazabilir miydiniz?” diye sordum. Üstad, “Ey dostum, İstanbul benim ruhumda derin bir yer tutar. Onun güzellikleri mücadeleleri ve özlemleri kelimelerime hayat verir. Ancak bugünün İstanbul’u benim gözümde bilinemez. Bir çağın ruhunu anlatacak kelimeler her dönemde gelir geçer. Ama en gerçek olanı kendi çağımın İstanbul’udur” diye cevap verdi.