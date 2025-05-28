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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Devlet Devrim vefat etti

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Devlet Devrim vefat etti

04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devlet Devrim
Devlet Devrim

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) Başkan Yardımcısı olan usta oyuncu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, vakfın sosyal medya hesabında, “Türk sinemasının Siyah Boncuk’u, menekşe gözlü oyuncu Devlet Devrim’i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun” sözleriyle duyuruldu. Asıl adı Devlet Muhsin olan sanatçı, 1962’de Ses dergisinin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. Yeşilçam’ın usta oyuncusu, 1969’a kadar süren oyunculuk kariyerinde 80’e yakın yapımda rol aldı. Bir dönem şarkıcılık da yapan Devrim, 1971’de evlendikten sonra oyunculuk ve sahne yaşamına son verdi. Ancak 1999’da Attila İlhan’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Kurtlar Sofrası” adlı dizide Arap Zehra adlı şarkıcı kadını canlandırdı.



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