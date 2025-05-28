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Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması için son günler

Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması için son günler

04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Şehit Mustafa Cambaz
Şehit Mustafa Cambaz

Yeni Şafak Foto Muhabiri ve 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın başvuruları 31 Mayıs’ta sona eriyor.

Toplamda 1 milyon TL ödülün dağıtılacağı yarışma, bu yıl da dört ana kategoride gerçekleştiriliyor: “2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi – Serbest Haber)” ve “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber)”. Bunun yanı sıra, yarışmanın özel kategorisi olan “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” bu yıl Rami Kütüphanesi temasıyla düzenleniyor. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını www.mustafacambaz-fotografyarismasi.com adresi üzerinden gerçekleştirebilir.



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