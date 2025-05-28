Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması için son günler

Toplamda 1 milyon TL ödülün dağıtılacağı yarışma, bu yıl da dört ana kategoride gerçekleştiriliyor: “2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi – Serbest Haber)” ve “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber)”. Bunun yanı sıra, yarışmanın özel kategorisi olan “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” bu yıl Rami Kütüphanesi temasıyla düzenleniyor. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını www.mustafacambaz-fotografyarismasi.com adresi üzerinden gerçekleştirebilir.