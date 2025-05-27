Vakıflar Genel Müdürlüğü "Vakıf ve Aile" paneli düzenlendi

İnsan fıtratının en temel yapı taşı olan ailenin, tıpkı vakıflar gibi hayatı günübirlik karmaşanın ötesine taşıyan kutsal bir kurum olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti: "Toplumu ve devleti yaşatma, aileyi yaşatmaktan geçmektedir. Sağlıklı aileler, sağlıklı nesillerin teminatıdır. Vakıf medeniyetinde ise aile ve çocuk, adeta yemeğin tuzu gibidir. Elle tutulmaz, gözle görülmez ama orada olduğunu bilirsiniz. Belki doğrudan adında aile olan vakıf sayısı fazla değildir ama çok sayıda vakfiyede, evlenmeye gücü yetmeyenlere kol kanat germek, çocukların sağlıklı büyümesi ve eğitimlerine yardım, sanat ve zanaat öğrenenlere destek gibi şartlar yer almaktadır. Bu da ecdadımızın aileye verdiği önemi gözler önüne sermektedir." Aksu, bu değerli mirasın anlaşılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için canla başla çalıştıklarının altını çizerek, "Vakıflar, varoluş sancısı çekenlere umut, dünyayı anlamsız görenlere gaye, insanı beyhude diye tanımlayanlara ideal sunarak hayatı anlamlı ve değerli kılmaktadır. Bize bu değerler manzumesi ile fiziki mirası bırakan ecdadı hayırla anarken, hala istifade ettiğimiz hizmetlerinin bizden sonra da devam edebilmesi için gözetici, koruyucu vazifelerimizi ifa ederken, hep bu anlayışın rehberliğini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.