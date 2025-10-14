Yeni Şafak
Türkiye'de bir ilk: İlçe kaymakamı futbolcu oldu Amatör Lig ekibine imza attı

10:1214/10/2025, Salı
AA
Korgan Kaymakamı Tuncer, 1. Amatör Lig takımının formasını giyecek.
Korgan Kaymakamı Tuncer, 1. Amatör Lig takımının formasını giyecek.

Ordu'nun Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, 1. Amatör Ligi'nde Korgan Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek.

Korgan Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe kaymakamı Kerem Tuncer'in, Korgan Belediyespor'da futbolcu olarak yer alacağı belirtildi.

Kaymakam Tuncer'in takıma maddi ve manevi anlamda destek sağlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin kaymakamımızı makamında ziyaret ederek, lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."


