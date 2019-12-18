Hayat Türkiyenin en büyük aksesuar mağazası Takıbu
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Türkiye'nin en büyük aksesuar mağazası: Takıbu

Türkiye’nin en büyük online bijuteri, saat ve aksesuar mağazası Takıbu’nun kurucusu Salim Günay aksesuar sektöründeki başarılarının sırrını açıkladı. Yurtiçi ve yurtdışı tüm kaynakları kullanıp tüm takı ve aksesuar kategorilerindeki ürün gruplarını tedarik ederek müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden Salim Günay 2014 yılından bugüne büyük bir ekiple yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksesuar sektörü giderek büyüyor.
Aksesuar sektörü giderek büyüyor.

Aksesuarlar şüphesiz şıklığın önemli parçalarından biri, her sezon belli aksesuarlar ve renkler modada ön plana çıkıyor. Aksesuar sektörü ise giderek büyüyor. Günümüzde her e-ticaret sitesi ya da sosyal mecralarda satışı yapılan bijuteri ürünlerini alırken çeşitlilik ve güvenliğin bir arada bulunduğu siteler az sayıda.

Türkiye’nin takı sitesi Takıbu.com kullanıcılarına ürün çeşitliliği ve güvenli alışverişi sunan sınırlı e-ticaret sitelerinden biri. Türkiye’nin en büyük online bijuteri, saat ve aksesuar mağazası.

Aksesuara dair her şeyi içerisinde bulunduran Takıbu.com çeşitliliği, her sezon yenilenen ürünleriyle birlikte ilgi duyulan e-ticaret sitelerinden biri.

Takıbu’nun kurucusu Salim Günay büyük bir ekiple müşterilerine en iyi kalitede ürünleri sunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek şöyle söyledi:

‘’Amacımız müşterilerimize en özel ürünleri en özel fiyatlarla sunmaktır. Bu noktada yurtiçi ve yurtdışı tüm kaynakları kullanıp tüm takı ve aksesuar kategorilerindeki ürün gruplarını tedarik edip bu ürünleri müşterilerimize 2014 yılından bugüne en iyi kalitede en hızlı zamanda ulaştırmaktır.’’ dedi.

Türkiye'nin en büyük aksesuar mağazası: Takıbu

https://www.takibu.com/
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