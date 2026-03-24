Üç haftadan uzun süren öksürüğe dikkat

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, tüberkülozun hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini, özellikle uzun süren öksürük şikayetlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İliaz, tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünya genelinde hala en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalıklardan biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
İliaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl yaklaşık 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yakalandığını ve 1 milyondan fazla kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
Tüberkülozun akciğerleri etkilediğini kaydeden İliaz, "Üç haftadan uzun süren öksürük, balgamda kan görülmesi, gece terlemeleri, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtiler tüberküloz açısından önemli uyarı işaretleridir. Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.
İliaz, Türkiye'de tüberkülozla mücadelenin güçlü şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'de yıllık tüberküloz görülme sıklığının yüz binde 14 civarında olduğunu ve hastaların büyük çoğunluğunun tedaviyle tamamen iyileşebildiğini belirtti.
Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, kronik hastalığı bulunanlar, sigara kullananlar ve yetersiz beslenen kişilerin tüberküloz açısından daha yüksek risk altında olduğuna dikkati çeken İliaz, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Toplumda farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede en önemli adımlardan biri olduğunu aktaran İliaz, geçmeyen öksürük gibi basit görünen şikayetlerin bile hayati bir hastalığın habercisi olabileceğini, bu nedenle belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.