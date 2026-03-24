Üç haftadan uzun süren öksürüğe dikkat

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İliaz, tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünya genelinde hala en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalıklardan biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

İliaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl yaklaşık 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yakalandığını ve 1 milyondan fazla kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Tüberkülozun akciğerleri etkilediğini kaydeden İliaz, "Üç haftadan uzun süren öksürük, balgamda kan görülmesi, gece terlemeleri, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtiler tüberküloz açısından önemli uyarı işaretleridir. Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İliaz, Türkiye'de tüberkülozla mücadelenin güçlü şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'de yıllık tüberküloz görülme sıklığının yüz binde 14 civarında olduğunu ve hastaların büyük çoğunluğunun tedaviyle tamamen iyileşebildiğini belirtti.

Türkiye'de hastaların düzenli olarak takip edildiğini aktaran İliaz, "Ancak tedavinin başarıya ulaşması için ilaçların düzenli ve eksiksiz kullanılması büyük önem taşır" değerlendirmesinde bulundu.

İliaz, tüberkülozun hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatarak, "Hasta bireyin öksürmesi veya hapşırmasıyla ortama yayılan mikroplar, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda kolayca bulaşabilir. Bu nedenle erken tanı sadece bireysel değil, toplumsal sağlık açısından da kritik öneme sahiptir" değerlendirmesini yaptı.

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, kronik hastalığı bulunanlar, sigara kullananlar ve yetersiz beslenen kişilerin tüberküloz açısından daha yüksek risk altında olduğuna dikkati çeken İliaz, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

İliaz, tüberkülozun önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, "Bebeklik döneminde yapılan 'BCG aşısı' özellikle ağır hastalık formlarına karşı koruyucudur. Bunun yanı sıra yaşam alanlarının havalandırılması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve şüpheli belirtilerde erken başvuru, hastalıktan korunmada önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

Toplumda farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede en önemli adımlardan biri olduğunu aktaran İliaz, geçmeyen öksürük gibi basit görünen şikayetlerin bile hayati bir hastalığın habercisi olabileceğini, bu nedenle belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.







