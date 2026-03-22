Uzman isim uyardı: ‘Portakal suyu kalp ve beyin sağlığını olumlu etkiliyor’

“Bir insan bir oturuşta 3 - 4 portakalı kolayca yiyemez. Ancak meyve suyu hazırlanırken genellikle 3 - 4 portakal kullanılır ve bu da kısa sürede tüketildiğinde kan şekerinde daha hızlı bir yükselmeye neden olabilir. Ayrıca meyve suyu hazırlanırken meyvenin posasındaki lifler de büyük ölçüde kaybedilir”