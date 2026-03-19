Bakan Memişoğlu: Bayramda 381 bin 559 sağlık çalışanımız görev yapacak

13:1519/03/2026, Perşembe
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Ramazan Bayramı süresince milletimizin sağlığı için sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. 1129 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 335 bin 240 personelimiz, 866 Evde Sağlık Ekibimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 4 bin 14 ekibimiz ve 46 bin 319 çalışanımız ile toplam 381 bin 559 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakârlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum"
dedi.

Mardin bayram namazı vakti 2026: Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?