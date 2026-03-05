Yeni Şafak
Bakan Memişoğlu duyurdu: Modern tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştıracak düzenleme yürürlükte

15:345/03/2026, Perşembe
DHA
Sağlıkta yeni dönem başlıyor.
Sağlıkta yeni dönem başlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde; vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle klinik araştırmalara yönelik önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İcat çıkaranların ülkesi olmak için buradayız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu hastanelerimiz ve devlet üniversitelerimizde yürütülecek TÜSEB tarafından onaylanan klinik araştırmalarda genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde: vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek.
Sağlık Bakanlığımızca onaylanan TÜSEB destekli projelerde yerli sağlık teknolojileri geliştirme süreçleri hızlanacak. Klinik araştırmaların değerlendirilmesi TÜSEB-SGK koordinasyonunda daha güçlü ve sistematik hale gelecek. Klinik Ar-Ge faaliyetleri, hastanelerin genel hizmet bütçelerini etkilemeden sürdürülebilecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.


