Bakan Memişoğlu duyurdu: Modern tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştıracak düzenleme yürürlükte

"İcat çıkaranların ülkesi olmak için buradayız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu hastanelerimiz ve devlet üniversitelerimizde yürütülecek TÜSEB tarafından onaylanan klinik araştırmalarda genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde: vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek.