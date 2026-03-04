Dört yaşındaki İbrahim 'Kelebek hastalığı' nedeniyle kıyafet giyemiyor: Aile çaresiz durumda

"AİLE ÇARESİZ DURUMDA"





Ailenin çaresiz olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunan Debra Kelebek Çocuklar Derneği Türkiye Temsilcisi Adem Akyüz, “Geçtiğimiz günlerde, Suriye'den ülkemize gelen bir aile yardım talebiyle bize ulaştı. Çocuğun fotoğraflarına baktığımızda durumunun ağır olduğunu, bakımsızlıktan hastalığının ilerlediğini gördük. Bunların zor bir hayatı varken böyle bir hastalık onları maddi manevi olarak olumsuz etkiledi. Parası kalmayan aile şu an çaresiz durumdadır. Bu ailenin üzerindeki ağır yükün bir an önce alınmasını rica ediyoruz. Hastalığın zorluğu bir zaman sonra işkenceye dönüşüyor” dedi.