Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Bebek başı büyüklüğündeki dev kitle yürüyemez hale getirdi: Boynundaki 2 kiloluk tümörü Türk doktorlar çıkardı

Bebek başı büyüklüğündeki dev kitle yürüyemez hale getirdi: Boynundaki 2 kiloluk tümörü Türk doktorlar çıkardı

10:215/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaşam mücadelesi veren Kazakistanlı Mirlan Abdrakhmanov, sağlığına Türkiye’de kavuştu.
Yaşam mücadelesi veren Kazakistanlı Mirlan Abdrakhmanov, sağlığına Türkiye’de kavuştu.

Boynundaki 2 kilogramlık dev tümör nedeniyle yürüyemez hale gelen Mirlan Abdrakhmanov(37), Medipol Sağlık Grubu’nda gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Abdrakhmanov, “Kitle zamanla büyüdü, küçülmedi. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu” dedi.

Boynunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapında dev bir tümörle (fibrosarkom) yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Kazakistanlı Mirlan Abdrakhmanov, sağlığına Türkiye’de kavuştu. Yürümeyi ve oturmayı dahi imkansız hale getiren dev kitle, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibinin gerçekleştirdiği kritik operasyonla çıkarıldı.

“Tümör oldukça ileri boyuttaydı”

Hastanın kendilerine başvurduğunda durumun oldukça kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Kandoğan, “Bu fibrosarkom vakasıydı ve daha önce ameliyat öyküsü vardı. Fibrosarkomlar nüks potansiyeli yüksek, kötü huylu tümörlerdir. Hastamız bize geldiğinde tümör yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapındaydı. Tümörü çıkardıktan sonra oluşan defekti kas flepleri kullanarak kapattık. Cerrahi sınırlar negatife ulaştı. Boyun ameliyatından sonra hastamız çok iyi toparladı.” diye konuştu.

“Uzağa yayılmamış olması büyük şanstı”

Tümörün büyüklüğünün cerrahiyi zorlaştıran en önemli faktör olduğunu belirten Prof. Kandoğan, “Şanslıydı çünkü uzak metastazı yoktu. Tümör tamamen boyunla sınırlıydı. Bu da tedavi başarısını artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Fibrosarkomlar kemoterapiden çok fayda gören tümörler değildir ancak hastamızın tümör dokusu kemoterapiye uygun. Bu nedenle onkoloji ile birlikte kemoterapi sürecini planladık. Bugün taburcu oluyor” dedi.

YouTube
Hayat / Sağlık
05 Mart, Perşembe

“Yürümek bile zorlaşmıştı"

Mirlan Abdrakhmanov, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Başta fibroma vardı. Kriyoablasyon yapıldı ama fayda etmedi. Biyopsi sonrası fibrosarkom tanısı konuldu. Kitle zamanla büyüdü, küçülmedi. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu. Kendi ülkemde ameliyat sırasının gelmesi aylar sürebilirdi. Tolga hoca ile görüştük, kısa sürede ameliyat olabileceğimi söyledi. Türkiye’ye geldikten sadece iki gün sonra ameliyata alındım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Büyük bir kitle çıkarıldığı için kaslarla ilgili biraz rahatsızlık var ama onun dışında iyiyim. Tolga Hoca’ya, ekibine, hemşirelere ve tüm Medipol çalışanlarına çok teşekkür ediyorum”





#Prof. Dr. Tolga Kandoğan
#Medipol Mega Üniversite Hastanesi
#tümör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir kura çekilişine katılacaklar listesi: 500 bin konut İzmir kurası