Uzman isim Rezum yöntemini açıkladı: Sadece 7 dakika sürüyor hasta 3 saat sonra taburcu ediliyor

Rezum yönteminin oldukça kolay ve güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. Erkurt, “Son zamanlarda kullanılan Rezum, yani su buharı tedavisi, bu kapsamda değerlendirilen bir yöntemdir. Bu yöntemde, özel bir jeneratörde distile su, termal enerjiyle 103 santigrat dereceye kadar ısıtılır ve elde edilen buhar, prostat dokusuna uygulanır. İşlem toplam 7 dakika sürer. Endoskopik olarak doğal yollar kullanılarak büyüyen prostat dokusuna ulaşılır ve ısıtılmış su buharı bu bölgelere enjekte edilir. Her bir uygulama 9 saniye sürer ve toplamda 4-5 enjeksiyon yapıldıktan sonra işlem tamamlanır. Daha sonra hastaya bir sonda takılır ve hasta odasına alınır. İşlemden 3-4 saat sonra hasta taburcu edilir. Bu yöntem oldukça kolay ve güvenlidir. Ancak her prostat büyümesi için en etkili veya en başarılı yöntem olmayabilir. Çünkü her yaş grubunun ve her prostat büyüklüğünün tedavi süreci farklıdır. Rezum, özellikle 80 grama kadar olan prostat büyüklüklerinde, 50 yaş altındaki genç hastalarda, 80 yaş üstü ve ek hastalıkları olan hastalarda veya herhangi bir yaşta anestezi riskli görülen hastalarda uygulanabilecek bir alternatiftir.” ifadelerini kullandı.