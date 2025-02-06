"Yine bir 'sarı serum ölümü'yle güne başladık. Maalesef, bu sarı serum furyası, bizi ciddi anlamda üzmeye başladı. Çünkü ev içi uygulamalar, klinik uygulamalar ve hastane şartları dışında yapılan işlemler, ciddi alerjik reaksiyon riskleri doğuruyor. Kişinin daha önce bu serumu yaptırmış olması, onun güvende olduğu anlamına gelmez. Çünkü her dozda alerjik reaksiyon riski mevcut."