Son günlerde artış gösteren sarı serum ölümlerine karşı uyarı üstüne uyarı geliyor. Sarı seruma rengini veren B vitamini takviyesinin hastane dışında uygulanması durumunda, ciddi sağlık riskleri yaşanabileceğini belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, doktor kontrolü dışında alınan B vitamininin olası risklerini tek tek açıkladı. Peki B vitamininin zararları neler? B vitamini nasıl alınmalı...
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ve temel olarak B vitamininden oluşan bu takviye, özellikle soğuk algınlığına karşı koruma sağlaması ve bağışıklık sistemini desteklemesi nedeniyle yaygın şekilde tercih ediliyor.
Hastane koşulları dışında sarı serum yaptırmanın tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, bu işlemin yalnızca tıbbi donanım ve acil müdahale imkanına sahip merkezlerde uygulanması gerektiğini vurguluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, damardan uygulanan bu vitaminin içine ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların da eklenebildiğini, bu nedenle alerji riskinin arttığını aktardı.
Önceden defalarca sorunsuz bir şekilde B vitamini desteği alınmasına rağmen uygulama sonrasında her dozda ani ve şiddetli alerjik reaksiyon gelişme ihtimali bulunduğunu belirten Demir, hastane koşulları dışında gerçekleşen uygulamaların ölümle sonuçlanabileceği konusunda uyardı.
Hastane dışı B vitamini uygulaması nedeniyle ölümle sonuçlanan vaka sayısında artış yaşandığından bahseden Demir, şunları kaydetti:
"Yine bir 'sarı serum ölümü'yle güne başladık. Maalesef, bu sarı serum furyası, bizi ciddi anlamda üzmeye başladı. Çünkü ev içi uygulamalar, klinik uygulamalar ve hastane şartları dışında yapılan işlemler, ciddi alerjik reaksiyon riskleri doğuruyor. Kişinin daha önce bu serumu yaptırmış olması, onun güvende olduğu anlamına gelmez. Çünkü her dozda alerjik reaksiyon riski mevcut."
Seruma sarı rengini B vitamininin verdiğini kaydeden Demir, "Bu tür uygulamaların kesinlikle hastane şartlarında ve hekim tarafından uygun görülmesi halinde yapılmasını öneriyoruz. Özellikle B vitaminleri, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler oluşturabilir. Ağızdan alınan B vitaminleri bile bu tür reaksiyonlara neden olabilirken, doğrudan damardan sistemik dolaşıma verilen vitaminler ve ilaçlar, alerjik reaksiyonları çok daha hızlı bir şekilde tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.
Demir, sarı serum gibi damardan uygulanan vitamin ve ilaç takviyelerinin, hayatı tehdit eden solunum yolu daralması ve kalp durmasına kadar geniş bir yelpazede etkiler gösterebileceğine değindi.
Günlük pratiklerde kullanılan ilaçlarda da bu tür alerjik reaksiyonların görülebileceğine işaret eden Demir, "Ancak bizler, hastane ortamında bu tür ani durumlara müdahale edebilecek ekipman ve donanıma sahibiz. Bu tür reaksiyonlar, evde ya da yeterli donanıma sahip olmayan kliniklerde meydana geldiğinde, maalesef hastayı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.