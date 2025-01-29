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Kalbindeki fazla kablo bakın nelere sebep oldu: Aman dikkat vücudunuz kısa devre yapmasın

Kalbindeki fazla kablo bakın nelere sebep oldu: Aman dikkat vücudunuz kısa devre yapmasın

13:2629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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25 yaşındaki Hilal Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan tarafından gerçekleştirilen üçüncü ablasyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
25 yaşındaki Hilal Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan tarafından gerçekleştirilen üçüncü ablasyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Şiddetli kalp çarpıntısı şikayetiyle gittiği sağlık kuruluşunda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi konulan 25 yaşındaki Hilal Durmaz hayatını kabusa çeviren hastalığa sonunda çare buldu. Sağlığına kavuşmak için iki farklı hastanede iki kez ablasyon ameliyatı geçiren genç kadın, ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadı. Ancak pes etmeyen Durmaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ile tanıştı. Üçüncü kez ameliyat masasına yatan genç kadın, bu kez başarılı bir ablasyon operasyonuyla tamamen sağlığına kavuştu. Yıllardır çarpıntılarla boğuşan Hilal Durmaz, şimdi yeni bir hayata adım attı.

25 yaşındaki Hilal Durmaz, kalp çarpıntısı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi aldı. İki farklı hastanede ablasyon ameliyatı geçirmesine rağmen sonuç alamadı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan tarafından gerçekleştirilen üçüncü ablasyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu.


Kalbindeki fazla kablo sağlığına engeldi

Durmaz’ın tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Kılıçaslan,
“Hilal bize çarpıntı şikayetiyle geldi. Kalbinde Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu adı verilen bir hastalık tespit edildi. Bu hastalık, kalpte fazladan bir elektrik kablosu gibi çalışarak kısa devreye yol açıyor ve çarpıntıya neden oluyor. Daha önce farklı hastanelerde iki kez ablasyon işlemi uygulanmış ancak teknik zorluklar nedeniyle başarılı olunamamış. Kendisine yeniden ablasyon önerdim. Kalbin ana kablosuna zarar vermeden, fazla kabloyu dondurarak başarılı bir ablasyon tedavisi gerçekleştirdik.”
dedi.

Dondurma yöntemi uygulandı

Ablasyon işleminin detaylarına da değinen Prof. Dr. Kılıçaslan, yöntemin önemine dikkat çekti:

“Bu tür durumlarda fazla kablo ana kabloya çok yakın olduğunda risk artar. Ana kablo zarar görürse kalbin çalışması mümkün olmaz ve kalıcı kalp pili gerekebilir. Hilal’deki durum da böyleydi. Dondurma yöntemiyle ablasyon uygulayarak başarı sağladık. İşlemin zorluğu, bu fazla kabloyu kalıcı bir hasara yol açmadan etkisiz hale getirmekti. Ameliyat sonrası yaptığımız kontrollerde de durumu gayet iyi olarak gözüküyor.”
diye konuştu.

Hastalığın nüks etme oranı yüzde 1 ile 5

Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemi genellikle başarılı olsa da, bazı durumlarda hastalığın nüks etme riskinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılıçaslan,
“Dondurma yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ablasyon tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek, ancak yüzde 1 ile 5 arasında bir nüks riski bulunuyor. Bu, hastaların tedavi sonrasında zaman zaman çarpıntı atakları yaşayabileceği anlamına geliyor.”
şeklinde konuştu.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan

“Artık çok daha iyiyim”

Geçirdiği tedavi sürecini anlatan Hilal Durmaz, yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti:

“Daha önce iki farklı hastanede ablasyon işlemi denendi, ancak başarılı olmadı. Fethi hocaya geldiğimde, bana bu işlemi başarabileceğini söyledi. Kısa sürede ablasyon işlemini gerçekleştirdi ve sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Spor ve ağır egzersizden kaçınıyorum ama çarpıntılarım tamamen geçti.”
dedi.



#Medipol Mega Üniversite Hastanesi
#Kalp Sağlığı
#Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan
#Kardiyoloji Uzmanı

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