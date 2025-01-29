Kalbindeki fazla kablo bakın nelere sebep oldu: Aman dikkat vücudunuz kısa devre yapmasın

“Hilal bize çarpıntı şikayetiyle geldi. Kalbinde Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu adı verilen bir hastalık tespit edildi. Bu hastalık, kalpte fazladan bir elektrik kablosu gibi çalışarak kısa devreye yol açıyor ve çarpıntıya neden oluyor. Daha önce farklı hastanelerde iki kez ablasyon işlemi uygulanmış ancak teknik zorluklar nedeniyle başarılı olunamamış. Kendisine yeniden ablasyon önerdim. Kalbin ana kablosuna zarar vermeden, fazla kabloyu dondurarak başarılı bir ablasyon tedavisi gerçekleştirdik.”