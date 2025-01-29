Kalbindeki fazla kablo bakın nelere sebep oldu: Aman dikkat vücudunuz kısa devre yapmasın

Şiddetli kalp çarpıntısı şikayetiyle gittiği sağlık kuruluşunda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi konulan 25 yaşındaki Hilal Durmaz hayatını kabusa çeviren hastalığa sonunda çare buldu. Sağlığına kavuşmak için iki farklı hastanede iki kez ablasyon ameliyatı geçiren genç kadın, ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadı. Ancak pes etmeyen Durmaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ile tanıştı. Üçüncü kez ameliyat masasına yatan genç kadın, bu kez başarılı bir ablasyon operasyonuyla tamamen sağlığına kavuştu. Yıllardır çarpıntılarla boğuşan Hilal Durmaz, şimdi yeni bir hayata adım attı.
25 yaşındaki Hilal Durmaz, kalp çarpıntısı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi aldı. İki farklı hastanede ablasyon ameliyatı geçirmesine rağmen sonuç alamadı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan tarafından gerçekleştirilen üçüncü ablasyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Kalbindeki fazla kablo sağlığına engeldi
Dondurma yöntemi uygulandı
Ablasyon işleminin detaylarına da değinen Prof. Dr. Kılıçaslan, yöntemin önemine dikkat çekti:
Hastalığın nüks etme oranı yüzde 1 ile 5
“Artık çok daha iyiyim”
Geçirdiği tedavi sürecini anlatan Hilal Durmaz, yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti: