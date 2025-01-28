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Yumurta tüketimi Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor

Yumurta tüketimi Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor

16:3128/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurtanın Alzheimer hastalığına karşı etkilerini anlattı.
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurtanın Alzheimer hastalığına karşı etkilerini anlattı.

Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmada yararlı olabileceğini ifade etti.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yumurta tüketiminin sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel işlevlerin korunmasında da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Kolin maddesinin kritik önemi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Alzheimer hastalığı ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını belirten Prof. Dr. Hanoğlu,
“Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor.”
dedi.
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu.

Dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önemli

Yumurtanın sadece tek bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hanoğlu, dengeli bir diyetin ve fiziksel aktivitenin yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel olduğunu ifade etti. Geçmişte yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği için sağlık açısından olumsuz değerlendirildiğini, ancak günümüzde bu düşüncenin değiştiğini belirten Prof. Dr. Hanoğlu, yumurtanın kalp ve beyin sağlığı açısından faydalı bir besin olduğunu vurguladı. Prof. Hanoğlu,
“Yumurta gibi besinlerin bir diyetisyen tarafından planlanmış dengeli bir beslenme programı içinde tüketilmesi önemli. Bunun yanı sıra fiziksel egzersizlerin de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör.”
şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Hanoğlu.
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