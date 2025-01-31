Sarı serum vakaları hızla çoğalıyor, uyarılar peş peşe geliyor... Afyonkarahisar'da bir kişinin özel bir klinikte "sarı serum" yüzünden hayatını kaybetmesi, ciddi sağlık risklerini yeniden gündeme getirdi. 'Ölüm Serumu'na tepkiler çığ gibi büyürken bir uyarı da Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan geldi. Uzman isim, son iki üç yıldır bir serum çılgınlığı olduğunu belirterek vitaminli serumların yalnızca hastane ortamında ve doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca merdiven altı hiç bir işletmeye itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzman hekim her türlü tedavinin tam teşekküllü bir hastanede olması gerektiğini; bilinçsizce ilaç, serum ya da iğne talebinde bulunulmaması gerektiğini belirtti.
'Ölüm serumu' furyası hızla yayılıyor. Halk arasında "atom" ya da "sarı serum" olarak bilinen vitaminli serumlar, ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor.Son meydana gelen ölüm vakasının ardından uzmanlar uyarılarını peş peşe sıralıyor. Masum gibi görünen vitamin serumları bilinçsiz verildiğinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açıyor.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son dönemde hızla yaygınlaşan ve ölüme kadar giden serum çılgınlığı ile ilgili uyarılarda bulundu.
Merdiven altı doktorculuk oynayan ekiplere itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan uzman hekim, "Kim olduğu, ne olduğu belli olmayan ekipler ev ev dolaşıp içinde ne olduğunu bilmediğimiz maddelerle serum takıyorlar. Bunun sonucunda insanlar bize alerjik reaksiyonlar ve solunum yetmezlikleriyle geliyor. Bazen de gecikmiş enfeksiyonlarla geliyorlar ve biz bu serum kullanımına bağlı hayatını kaybetmiş insanlar biliyoruz.
Gözde çok fazla büyütülen serumun aslında tuzlu su ya da şekerli su olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu "Bazı durumlarda evet hasta sıvı alımı yapılmıyorsa sıvı takviysi yapılması hastayı rahatlatır. Bununla beraber bu serumların içinde renklendirmede kullanılan multivitamin kompleksler birbiriyle beraber kullanılmaması gereken vitaminler, ilaçlar hepsi bir torbaya boşaltılıyor bir bulamaç yapılıyor ve insanlara veriliyor. Bu ilaçların beraber kullanıldığında nasıl bir reaksiyona yol açacağını bilmiyorlar." dedi.
Ayrıca ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanılmasının kişiyi rahatlattığını söyleyen Akkoyunlu, "Evet hasta rahatlamış çünkü sıvı, ağrı kesici ve ateş düşürücü verilmiş. Evet sıvıya birlikte verilen ağrı kesici ve ateş düşürücüler kişiyi rahatlatıyor ancak altında ne gibi sonuçlar yatacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden serum takılacak kişinin tam teşekküllü bir hastanede hekim kontrolüyle bu işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu ilaçların hepsinin bir torbada karıştırılıp bulamaç yapılarak ne olduğu belirsiz bir yerde verilmesinden uzak durulması gerekiyor. Üç ampul bundan takayım, iki ampul bundan takayım demekle olmuyor bu işlemler." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, bu tür uygulamaların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında yapılması gerektiğini yineledi. Bakanlık, vatandaşları bilinçli sağlık uygulamaları konusunda daha duyarlı olmaya çağırarak, "Bilinçsiz tedavi yöntemleri, sağlık sorunlarına daha da büyük sorunlar ekleyebilir" açıklamasında bulundu.