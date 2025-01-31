Ayrıca ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanılmasının kişiyi rahatlattığını söyleyen Akkoyunlu, "Evet hasta rahatlamış çünkü sıvı, ağrı kesici ve ateş düşürücü verilmiş. Evet sıvıya birlikte verilen ağrı kesici ve ateş düşürücüler kişiyi rahatlatıyor ancak altında ne gibi sonuçlar yatacağını kimse bilmiyor. Bu yüzden serum takılacak kişinin tam teşekküllü bir hastanede hekim kontrolüyle bu işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu ilaçların hepsinin bir torbada karıştırılıp bulamaç yapılarak ne olduğu belirsiz bir yerde verilmesinden uzak durulması gerekiyor. Üç ampul bundan takayım, iki ampul bundan takayım demekle olmuyor bu işlemler." ifadelerini kullandı.



