Her HPV virüsünü kapan kişiler rahim ağzı kanseri olmuyor. Virüs erken yaşlarda bulaş oranı daha yüksektir. Bu süreç 20 yılı kapsayabilir. HPV çok sık görülen bir enfeksiyon. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavi edilme oranı da o kadar yükseliyor. Özellikle yapılan taramalar burada büyük rol oynuyor. Yaptığımız tarama ile kanserin önüne geçebiliyoruz. 30 yaşından itibaren her kadına 5 yılda bir HPV testi yapılıyor. Bu nedenle rahim ağzı kanserinden korunabiliriz.”