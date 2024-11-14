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Ses dalgalarıyla Parkinson'a son

Ses dalgalarıyla Parkinson'a son

04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nin (PARMER) düzenlediği "Neurolab İstanbul 2024", 100'ü aşkın araştırmacıyı buluşturdu. PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Ameliyatsız, MR yardımıyla ses dalgalarının belirli noktalara ulaşmasıyla titremelerin önüne geçiyoruz" dedi.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezinin (PARMER) düzenlediği "Neurolab İstanbul 2024" eğitim etkinliğinde hareket bozukluklarında çığır açan tedavi teknolojileri masaya yatırıldı. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde düzenlenen hareket bozukluklarının tanı ve tedavisinde mükemmeliyet kursu 100'ü aşkın araştırmacıyı buluşturdu.


18 HASTA TEDAVİ EDİLDİ

Etkinliğin açılışında konuşan PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, merkezin 2018 kurulduğunu, 2019'da da Uluslararası Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi özelliğini kazandığını belirtti. Zırh, merkezin çığır açan tedavilerinden bahsetti. 8 ay önce başlatılan Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) tedavisine ilişkin Zırh, sadece Parkinson hastalarına değil, her türlü titremeye iyi gelen bir uygulama olduğunu, 19. hastaya bu tedavinin uygulanacağını kaydetti.


SES DALGALARIYLA İYİLEŞİYORLAR

Zırh, “Ameliyatsız MR yardımıyla ses dalgalarının belirli noktalara ulaşmasıyla titremelerin önüne geçiyoruz. Parkinson hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalık. Biz hastalara müdahale ettiğimizde titremesini engelliyor, ya da hareket etme kabiliyetini güçlendiriyoruz. Hastamızın yatmasına gerek yok. Birkaç saatlik işlem sayesinde hastamız evine gidebilmektedir.” dedi.


AKILLI VE YENİLİKÇİ

PARMER, bin 400’den fazla beyin pili ameliyatı ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle parkinson hastalarına umut oluyor. Türkiye’nin ilk bağımsız hareket bozuklukları merkezi olan PARMER, beyin pili tedavisinin yanı sıra, Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) gibi en güncel yöntemlerle hastalarına umut olmaya devam ediyor.




#Parkinson
#sağlık
#Medipol Üniversitesi
#pamer
#ali zırh

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